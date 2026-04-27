「あ、ケーブル忘れた」がなくなる。2本の内蔵ケーブルとワイヤレス充電を1台にまとめる最適解
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
モバイルバッテリーは持っているのに、肝心のケーブルを忘れて充電できない。
あるいは、ケーブルはあるのにバッテリーの出力が弱くてPCには使えない。
そんな「あと一歩」の不満を抱えている人は、きっと自分だけではないはずです。
今回手にした「Mag Plate Pro 2」は、まさにその不満をまるごと解消すると謳う製品。
35W出力、ワイヤレス充電、ケーブル2本内蔵--スペックだけ見れば理想的ですが、実際はどうなのか。10000mAhモデルで確かめました。
開封して最初に思ったこと：「これ、全部入りなの？」
「Mag Plate Pro 2」を手にしての第一印象は、「思ったより薄くて軽いな」でした。10000mAhクラスのモバイルバッテリーはこれまでいくつも使ってきましたが、ケーブル2本・ワイヤレス充電コイル・スタンド機構をすべて内蔵して、この薄さ・この軽さにまとめてきたのは素直に好感が持てます。
通勤バッグのサイドポケットにすっと入って、入れっぱなしでも気にならないレベルです。表面はマットな質感で、指紋が目立ちにくい仕上げ。LED残量表示もさりげなく、主張しすぎないデザインです。
35W出力でノートPCは本当に充電できるのか？
正直、ここが1番気になっていたポイントです。ノートPCのバッテリー残量が20％を切った状態で、内蔵のType-Cケーブルを接続。結果、充電インジケーターはしっかり反応し、給電されているのがわかりました。
ACアダプターほどのスピードは出ませんが、たとえばカフェで作業中に「あと30分だけ持ってくれれば……」というピンチを救ってくれる感覚。がっつり充電するには心もとないですが、打ち合わせ前の緊急チャージとしては十分だと感じました。このコンパクトさでPCにも給電できるという安心感--出張や外回りが多い人ほど、このありがたみがわかるはずです。
内蔵ケーブルって短すぎない？ 取り回しをチェック
内蔵ケーブルを引き出してみると、Type-CとLightningの2本がきれいに収納されています。この内蔵ケーブルを実際に使ってみると、思った以上に取り回しが良好でした。
バッグのポケットにバッテリーを入れたまま、デスクの上に並べて接続……といった方式でスマホに充電してみましたが、いずれも、ケーブルの長さで困ることはありません。
それよりも大きかったのは、バッグの中でケーブルが絡まる悩みが物理的に消えること。また、「ケーブルどこだっけ？」と探す手間がなくなりそうだなと直感的に感じました。
ワイヤレス充電の実力はどう？ 置くだけの手軽さを体験
MagSafe対応のワイヤレス充電も試してみました。iPhoneを背面に置くと、充電がすぐにスタート。位置合わせに手間取ることもなく、反応のよさは想像以上でした。出先のカフェでスマホを充電するとき、テーブルの上がケーブルでごちゃつかないのは地味に快適そう。ドリンクとノートPCだけのすっきりしたデスクで作業できます。
ワイヤレスの充電速度は有線には及びませんが、「置くだけ」の手軽さがそれを補って余りあります。デスクワーク中に「ちょい足し充電」する使い方がベストだと感じました。有線とワイヤレスを同時に使えるモバイルバッテリーって、冷静に考えると贅沢ですよね。
PC・スマホ・イヤホン、3台同時充電は本当に使える？
日常的に持ち歩く、PC・スマホ・ワイヤレスイヤホンの3台を同時に接続してみました。
組み合わせはこんな感じ：
・内蔵Type-CケーブルでノートPC
・USB-Aポートにケーブルを接続してスマホ
・ワイヤレス充電でイヤホンケース
結果、3台すべてに充電が行き渡ることを確認。よく使う必須デバイスをまとめて充電できる効率のよさは、1度体験すると手放しがたくなります。
もちろん同時充電のときは各デバイスへの出力が分散されるため、単独接続より速度は落ちます。PCを最速で充電したい場合は単独がベスト。ただ、出先で「すべてのデバイスを少しずつ回復させておく」という使い方なら、この同時充電が便利です。
「Mag Plate Pro 2」は、モバイルバッテリーに求めるモノを1台に凝縮したプロダクトでした。35Wの高出力でノートPCにも給電、MagSafe対応のワイヤレス充電、2本のケーブル（Type-C＋Lightning）内蔵…。どれも個別には存在する機能ですが、それがすべてスマホサイズに収まっている点に価値があります。
「これでいい」ではなく「これがいい」と思える1台。充電まわりの荷物を減らしたい人におすすめできる「Mag Plate Pro 2」は現在machi-yaにてクラウドファンディング実施中。出張や旅行が多い人に向いている20000mAhモデルもあります。「ちょっと気になるかも」と思った方は、まずプロジェクトページを覗いてみてください。
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＞＞【荷物は、これ1台】35W高出力・ワイヤレス充電・ケーブル2本を内蔵した決定版！
Photo: 山田洋路
Source: machi-ya
本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。