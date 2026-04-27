Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーは持っているのに、肝心のケーブルを忘れて充電できない。

あるいは、ケーブルはあるのにバッテリーの出力が弱くてPCには使えない。

そんな「あと一歩」の不満を抱えている人は、きっと自分だけではないはずです。

今回手にした「Mag Plate Pro 2」は、まさにその不満をまるごと解消すると謳う製品。

35W出力、ワイヤレス充電、ケーブル2本内蔵--スペックだけ見れば理想的ですが、実際はどうなのか。10000mAhモデルで確かめました。

開封して最初に思ったこと：「これ、全部入りなの？」

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「Mag Plate Pro 2」を手にしての第一印象は、「思ったより薄くて軽いな」でした。10000mAhクラスのモバイルバッテリーはこれまでいくつも使ってきましたが、ケーブル2本・ワイヤレス充電コイル・スタンド機構をすべて内蔵して、この薄さ・この軽さにまとめてきたのは素直に好感が持てます。

通勤バッグのサイドポケットにすっと入って、入れっぱなしでも気にならないレベルです。表面はマットな質感で、指紋が目立ちにくい仕上げ。LED残量表示もさりげなく、主張しすぎないデザインです。

35W出力でノートPCは本当に充電できるのか？

Photo: 山田洋路

正直、ここが1番気になっていたポイントです。ノートPCのバッテリー残量が20％を切った状態で、内蔵のType-Cケーブルを接続。結果、充電インジケーターはしっかり反応し、給電されているのがわかりました。

ACアダプターほどのスピードは出ませんが、たとえばカフェで作業中に「あと30分だけ持ってくれれば……」というピンチを救ってくれる感覚。がっつり充電するには心もとないですが、打ち合わせ前の緊急チャージとしては十分だと感じました。このコンパクトさでPCにも給電できるという安心感--出張や外回りが多い人ほど、このありがたみがわかるはずです。

内蔵ケーブルって短すぎない？ 取り回しをチェック

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内蔵ケーブルを引き出してみると、Type-CとLightningの2本がきれいに収納されています。この内蔵ケーブルを実際に使ってみると、思った以上に取り回しが良好でした。

バッグのポケットにバッテリーを入れたまま、デスクの上に並べて接続……といった方式でスマホに充電してみましたが、いずれも、ケーブルの長さで困ることはありません。

それよりも大きかったのは、バッグの中でケーブルが絡まる悩みが物理的に消えること。また、「ケーブルどこだっけ？」と探す手間がなくなりそうだなと直感的に感じました。

ワイヤレス充電の実力はどう？ 置くだけの手軽さを体験

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MagSafe対応のワイヤレス充電も試してみました。iPhoneを背面に置くと、充電がすぐにスタート。位置合わせに手間取ることもなく、反応のよさは想像以上でした。出先のカフェでスマホを充電するとき、テーブルの上がケーブルでごちゃつかないのは地味に快適そう。ドリンクとノートPCだけのすっきりしたデスクで作業できます。

ワイヤレスの充電速度は有線には及びませんが、「置くだけ」の手軽さがそれを補って余りあります。デスクワーク中に「ちょい足し充電」する使い方がベストだと感じました。有線とワイヤレスを同時に使えるモバイルバッテリーって、冷静に考えると贅沢ですよね。

PC・スマホ・イヤホン、3台同時充電は本当に使える？

Photo: 山田洋路

日常的に持ち歩く、PC・スマホ・ワイヤレスイヤホンの3台を同時に接続してみました。

組み合わせはこんな感じ：

・内蔵Type-CケーブルでノートPC

・USB-Aポートにケーブルを接続してスマホ

・ワイヤレス充電でイヤホンケース

結果、3台すべてに充電が行き渡ることを確認。よく使う必須デバイスをまとめて充電できる効率のよさは、1度体験すると手放しがたくなります。

もちろん同時充電のときは各デバイスへの出力が分散されるため、単独接続より速度は落ちます。PCを最速で充電したい場合は単独がベスト。ただ、出先で「すべてのデバイスを少しずつ回復させておく」という使い方なら、この同時充電が便利です。

「Mag Plate Pro 2」は、モバイルバッテリーに求めるモノを1台に凝縮したプロダクトでした。35Wの高出力でノートPCにも給電、MagSafe対応のワイヤレス充電、2本のケーブル（Type-C＋Lightning）内蔵…。どれも個別には存在する機能ですが、それがすべてスマホサイズに収まっている点に価値があります。

「これでいい」ではなく「これがいい」と思える1台。充電まわりの荷物を減らしたい人におすすめできる「Mag Plate Pro 2」は現在machi-yaにてクラウドファンディング実施中。出張や旅行が多い人に向いている20000mAhモデルもあります。「ちょっと気になるかも」と思った方は、まずプロジェクトページを覗いてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。