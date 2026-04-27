スミスが背中の張りで2日連続欠場となることをロバーツ監督が説明

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でカブスと対戦した。試合前、デーブ・ロバーツ監督は背中の張りで前日25日（同26日）の同戦を欠場したウィル・スミス捕手について、この日も欠場となることを説明。ファンには心配の声が広がった。

指揮官は「出場させようと思ったらできたけど、（もう1日）余計に休養日を与えることが賢明な判断だと感じた。様子見の状態だ。今は無理をさせるのはよくないと思った」と説明。負傷者リスト（IL）入りの可能性については「ないと思う。トレーニングスタッフと話しても、プレーさせようと思ったらできた。無理をさせたくなかった。IL入りはまったく考えていない」と軽症を強調した。

しかし24試合で打率.266、3本塁打、14打点の成績を残す主軸が2日連続で“消えた”ことに、心配は尽きない。日米のファンからは「大丈夫かな……心配」「スミスお休み延長か。むむむ」「大事をとっているだけだと祈っている」「早期復帰してほしい」などの声が上がった。（Full-Count編集部）