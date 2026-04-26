みなさんが、美容室を「変えよう」と思うのはどのような場面ですか。株式会社リクルート（東京都千代田）の調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』が実施した「美容サロン顧客満足調査2025【美容室編】」によると、女性は「施術」、男性は来店前の「サロンを知る」がそれぞれ1位となりました。



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調査は、過去1年間に美容室を利用した男女2600人を対象として、2025年10月〜11月の期間にインターネットで実施されました。



美容室を「また利用したい」と思った場面を聞いたところ、女性は1位「施術」（42.9％）、2位「仕上がり確認」（36.2％）、3位「カウンセリング」（27.6％）がTOP3となりました。



一方、男性では、1位「施術」（33.3％）、2位「仕上がり確認」（29.8％）、3位「サロンを知る」（24.6％）がTOP3となりました。



反対に、美容室を「変えよう」と思った場面については、女性が1位「施術」（35.7％）、2位「仕上がり確認」（28.3％）、3位「カウンセリング」（20.3％）と、女性の美容室のリピート・変更の意思決定には、実際の施術や仕上がりといった「サロン滞在中のリアルな体験」が影響している一方で、男性では1位「来店前のサロンを知る」（25.0％）、2位「施術」（20.3％）、3位「カウンセリング」（19.3％）という結果になり、来店前の「サロンを知る」段階で、自分に合うかどうかをシビアに見極め、美容室を変える判断をしている傾向が見て取れました。



美容室を「変えよう」と思った女性に、来店〜施術〜仕上がり確認の段階で「嫌だと思ったこと、不満に思ったこと」を聞いたところ、「スタッフの技術が低い・下手」（29.7％）、「スタッフの気遣いがない」（28.7％）、「スタッフと話が合わない・会話が続かない」（28.3％）が上位に挙がりました。



他方、「また利用したい」と思った美容室がある男性に、来店前の段階で「いいなと思ったこと、満足したこと」を聞いたところ、全体では「ネット予約ができる」（43.9％）、「口コミの評判が良い」（39.6％）、「予約が取りやすい」（38.8％）がTOP3に。



これを20代男性で絞ってみると、「ネットの写真が充実、写真が良い」（50.0％）が男性全体（36.3％）を13.7pt上回ったほか、「表示されているメニューの料金が安い」（47.1％）も男性全体（37.1％）を10.0pt上回る結果となりました。



この結果について同機関は「若年層の男性の心をつかみ、来店からリピートへとつなげるためには、サロンの雰囲気や仕上がりが明確に伝わる充実した写真や、分かりやすく納得感のある料金提示によって、来店前の不安をしっかりと払拭できるアプローチをすることが重要となるでしょう」と述べています。