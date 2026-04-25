聖杯のため整体はお休み！店に掲示された店長（マスター）不在の理由が話題

「問おう、貴方が私の店長（マスター）か」

1日仕事を休むことを決めた整体院の店長が、店に掲示した「休む理由」がXで話題を集めています。

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■ 整体院店長、「Fate/stay night」全話視聴のため、お休み

このほど、新宿御苑前駅近くに店舗を構える整体院「整体ケアルラ」の公式Xが投稿した画像には、店長・みやたけさんから以下のようなメッセージが記されていました。

「本日店長はFate/stay nightを全話視聴のため1日不在です」

仕事を休むのに本来理由はいりませんが、それでも思わず二度見せずにはいられないお休みの理由。これが許される職場って、どんな楽園？

整体ケアルラは「日本一オタクの集う＆推し語りのできる整体院」をうたっており、Xのプロフィールにも「推し活優先の為、時折早仕舞い・臨時休業します」と記載しているほど。

今回の投稿にも「多方面（スタッフ、お客様、フォロワー様etc）から布教されたので観てみます！」というみやたけさんからのコメントが添えられており、お客さんやスタッフを問わずオタクフレンドリーな場所であることが伝わってきます。

■ 2か月前にFGOを始めるも前提知識がなく⋯⋯周囲に布教され、視聴を決意

投稿は1.2万件を超すいいねを集め、コメントや引用欄には「ゆっくり楽しんでね」「店長（マスター）爆誕ですね」「がんばって完走してください」といった声が相次いでいました。

2026年2月に「Fate」シリーズのスマートフォン向けゲーム「FGO（Fate/Grand Order）」を開始したみやたけさん。そのタイミングからスタッフやXユーザー、お客さんから「アニメも観た方がいいですよ」とおすすめされてきたそう。

みやたけさんは「アニメを観なくてもゲームは楽しめる」と思っていたものの、前提知識があまりにもなく、また2か月にわたって布教されてきたこともあり、心境が変化。「FGO」のシナリオがキリのいいところを迎えたタイミングで、視聴を決意したとのことです。

「Fate」シリーズの基本設定は、「マスター」と呼ばれる魔術師が「サーヴァント」と呼ばれる使い魔を召喚・使役し、聖杯をめぐる戦いに身を投じるというもの。

公私ともに“マスター”であるみやたけさんに、今回の「Fate/stay night休」について詳しくお話をうかがってみました。

■ 過去には「ラブライブ！」シリーズ視聴のため早仕舞いしたことも

−−今回布教されたこともあって視聴を決めたとのことですが、お客さんから作品を布教されることはよくあるのでしょうか？

これまでもたくさんの作品をお客様が布教してくださいました。

特に印象に残っている作品は、ラブライバーのお客様より「ラブライブ！」と「ラブライブ！サンシャイン!!」を、ガノタ（ガンダムオタク）のお客様よりガンダム作品（「初代」、「ポケットの中の戦争」、「逆襲のシャア」など）を、さらには「ガルパン」シリーズも布教されました。

どの作品も見事にハマって、「ラブライブ！サンシャイン!!」は沼津へ、「ガルパン」は大洗へそれぞれ聖地巡礼の旅にも出掛けました。

−−「全話視聴のためのお休み」をスタッフに伝えたときの反応はいかがでしたか？

スタッフの反応は皆「いいと思いますよ〜」でした（笑）

どうせ観るなら一気に観た方が良いですよね、ぜひ楽しんでください！と全肯定された感じでしたので遠慮なくお休みさせてもらいました。

−−今回のような理由でお休みをすることは、過去にもあったのでしょうか？

過去には、「ラブライブ！サンシャイン!!」を一気見するために早仕舞いをしたことがありました。ガンダム作品の「ポケットの中の戦争」も、毎年クリスマスの日にお休みをして（クリぼっちで）視聴するのが恒例となっています。

−−お休み当日はどのようなスケジュールで全話視聴されたのでしょうか？

朝11:00より視聴を開始して、終わったのは夜23:00頃でした。

「Fate/stay night」は1話24分×24話=576分、ほぼ10時間かかる計算になります。その間食事やお手洗い、情緒が揺さぶられて休憩…なんてこともあるだろうから、少なくとも半日はかかると思っておりましたが予想通りでした。

−−全話見終えての感想を簡単にお聞かせください。

純粋に面白いな、いい作品だな、と感じました。シリアスな聖杯戦争のお話とラブコメが同時進行する展開が楽しかったですし、キャラクターへの感情移入も自然とできました。

なので、24話があっという間で、もっと観ていたいなぁ…と思わせてくれる内容でした。実際、最終話の後半からエンディングまで何度もリピートしながら余韻に浸っておりました。

−−今後は「Fate」シリーズの他の作品にも手を出していく予定でしょうか？

今作品の中で特に気になったのはアーチャーでした。彼だけ最後まで何者か語られず⋯⋯Xで投稿したところ「UBWを観てください」とたくさんの方がおすすめしてくださいました。

なので次は「Fate/stay night［Unlimited Blade Works］」を観てみようと思っています。

その次は、これも多くの方におすすめされている「Fate/Zero」を観てみようかな？と。

＜記事化協力＞

整体ケアルラ@日本一オタクの集う＆推し語りのできる整体院です さん（@msgCura）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042505.html