3児の母・近藤千尋、自宅お泊り会の豪華な食卓公開「大人も子供も手に取りやすい」「彩りも華やか」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの近藤千尋が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。友達が自宅に宿泊した日の食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「大人も子供も手に取りやすい」自宅お泊り会の豪華な食卓公開
近藤は「今日は友達がお泊りで大興奮な姉妹」とつづり、豪華な食卓を公開。こんがりと揚がった丸いコロッケ、卵焼き、いなり寿司、ミニトマト、アスパラのソテー、きのこと鶏肉の副菜など華やかな料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「品数が多くて豪華」「全部美味しそう」「大人も子供も手に取りやすい料理で最高」「料理だけで楽しそう」「これは盛り上がる料理」「彩りも華やか」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「大人も子供も手に取りやすい」自宅お泊り会の豪華な食卓公開
◆近藤千尋、友達がお泊まりの日のご飯披露
近藤は「今日は友達がお泊りで大興奮な姉妹」とつづり、豪華な食卓を公開。こんがりと揚がった丸いコロッケ、卵焼き、いなり寿司、ミニトマト、アスパラのソテー、きのこと鶏肉の副菜など華やかな料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が多くて豪華」「全部美味しそう」「大人も子供も手に取りやすい料理で最高」「料理だけで楽しそう」「これは盛り上がる料理」「彩りも華やか」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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