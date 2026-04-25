フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２５日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では松本洋平文科相が２４日の記者会見で、地上波中継がなかった３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を巡り、主催者に「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と明らかにしたことを報じた。

徳光さんは「手前味になりますけども」と切り出し「大臣より前に俺が随分、言ってたじゃないですか。このラジオで」と明かした。

続けて「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）に入っちゃいましたけど」と笑いながら「野球をはじめ様々競技の発展には多くの人々が視聴することは、大切なことです」と訴えていた。

徳光さんは、同番組でＷＢＣの地上波中継を繰り返し訴えてきた。中でも３月２１日の同番組でＷＢＣの中継について「ついぼやきになっちゃうんですけど、ＷＢＣの野球をテレビで見たかったよね、多くの人が。ＮＨＫさん、次のＷＢＣはなんとしてでも全国民が見られるようにしていただきたいなと思いますよね。もうお金は大変かかるかもしれませんが、ＮＨＫさんはもうかっているんだから、ぜひやってみてくださいよ」と要望していた。