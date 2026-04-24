iPhone Ultraの画面、iPad miniより「ちょい小さい」。良いサイズだ
iPad mini持ち歩かなくても済みそう！
今秋登場するのでは？と噂されている折りたたみiPhone（仮称：iPhone Ultra）。
サイズ、デザイン、画面の仕様についてさまざまな噂が聞こえていますが（噂まとめはこちら）、最近になって金属製のダミーモデルだと主張される筐体がリーカーによって投稿されはじめています。
そして今日もまた、新たな情報が！
iPhone Ultra metal dummy vs iPad mini- Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026
Super thin bezels will make the display almost as large. Feels amazing in the hands for playing games like Call of Duty with on-screen controls https://t.co/xIQ9UYuMJJ pic.twitter.com/n9ysR0A1bX
Vadim Yuryev氏がXにポストしたのは、iPhone UltraとiPad miniとのサイズ比較。
並べると一回り小さいサイズ感ですね。上下はベゼルに収まるくらい、左右はちょっとiPad miniの方が広めです。
まぁ、画面はほぼiPad miniと同じサイズ感って言って良いのかも。
iPhone Ultra open display vs 17 Pro Max- Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026
Basically the same display width, but 56.9% taller display when comparing this view.
71mm vs 111.5mm
16:9 video will be a bit more immersive. Gaming will be AWESOME! https://t.co/vcG8LfJCwV pic.twitter.com/ICeUX0w4Od
こちらはiPhone 17 Pro Maxと比較した様子。横にしたiPhone 17 Pro Maxと開いたときの本体幅はほぼ同じかな？（下の画像はiPhone 18 Pro Max／Proのダミーモデルらしい）
pic.twitter.com/6E67aPrC3x- Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026
閉じた状態で片手でくるくる遊ばせている様子です。こりゃあ持ち運び快適そうだ！
あくまでもダミーモデルだし、これが本物を元にしたものだとも、今の段階では断定できませんけど、もし本当にこのサイズ感で出てくるならば、コンパクトさと広さをいいバランスで両立した端末になりそうな予感。
少なくとも、現状iPad miniも持ち歩いている人（僕も）にとっては、荷物を1つ減らせてより身軽になれそうな未来を感じるぜ…！
Source: X