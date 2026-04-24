この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

バブル崩壊は嘘？米国ハイテク株が「実は超・割安」と断言できる理由と王道の投資法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルのYOUが「【2026年4月最新】米国ハイテク株が「実は超・割安」な理由と、資産を爆増させる王道の投資法【S&P500/オルカン/NASDAQ100】」を公開した。動画では、活況を呈する米国株市場の現状と、ハイテク株に資金が集中するマクロ的な必然性について解説している。



冒頭、YOUはS&P500が7000の大台を突破し、市場が極度なリスクオン状態にあると指摘。一方で、実体のない企業がAIを名乗るだけで株価が急騰する現状を「カジノ相場」と呼び、短期トレードの危険性に警鐘を鳴らす。



続いて、市場を支えるマクロ経済の真実について解説。リセッション確率の低下や、巨大IT企業による圧倒的な設備投資という「実弾」が飛び交っている現状を説明する。特に、米国の人口動態の変化により労働者が増えない中、生産性向上にはテクノロジーへの極度な依存が不可避であり、これがハイテク株が買われる「マクロ的な必然性」だと説いた。



さらに「ハイテク株は高すぎる」という懸念に対し、PEGレシオ（PER÷利益成長率）などの指標を用いて反証。利益の爆発的な成長を加味すれば、市場全体よりもハイテク株の方が「割安」であるという事実を提示し、「内部事情を世界で一番知る人々が『身銭を切る』インサイダー買いが過去15年で最高レベルに達している」と、強力な強気シグナルを紹介した。



最後に、投資における最悪のシナリオは、暴落時に生活費に困り「大底で強制的に株を売らされること」だと断言。市場からの退場を回避するため、生活費の半年から1年分を現金で確保する「鉄壁の防御」と、広範なインデックスへの「ドルコスト平均法」による投資継続こそが、究極の戦略であると結論付けた。