6戦連発はならずも守備で貢献した

【MLB】Wソックス 4ー1 Dバックス（日本時間24日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場し、5打数1安打、3三振だった。6試合連続本塁打はならなかったが、4回の守備で超美技を披露し、ファンも「珠玉のプレー」などと魅了されている。

1-1の同点で迎えた4回1死走者なしの場面だった。ダイヤモンドバックスのエイドリアン・デルカスティーヨ捕手が一、二塁間へ強烈な打球を放った。ハーフバウンドの難しい当たりだったが、村上は横っ飛びでキャッチ。ベースカバーに入ったデービス・マーティン投手へトスし、一ゴロとした。

ホワイトソックスの地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」の放送席も大興奮。実況のジョン・シュリフェン氏は「強烈な打球……ムラカミがダイビングで止めてトス。アウトを奪いました！ ムラカミによる見事なプレー！」と絶叫。解説を務めるスティーブ・ストーン氏も「ムラカミのキャッチと処理も、どちらも見事でした」と絶賛した。

ホワイトソックスの公式X（旧ツイッター）が「ムネタカ・ムラカミが素晴らしい守備！」というキャプションとともに、この好プレーの動画を公開した。すると、米国のファンからは「どこでこんなの身につけたんだ？「とんでもないキャッチだね」「打てるし守れる、世代を代表する才能だ」と驚嘆のコメントが殺到した。

さらに、攻守にわたる躍動ぶりに契約に関するコメントも殺到。「今すぐ契約延長しろ」「もしかしてGOAT（史上最高）か!?」「10年契約を結べ！」「彼と100億ドルの生涯契約を結ぶんだ」「彼には白紙の小切手を渡すんだ」と、長期契約を熱望する声も相次いだ。

日本のファンも「守備でも魅せる、村神様」「新人王取ったろ」「もしかして……ファーストで覚醒した？」「うまいことメジャーの波に乗った感あるね」と貢献ぶりに喜んでいた。（Full-Count編集部）