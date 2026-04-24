前田公輝、元てれび戦士らとの再会ショット公開「最高のメンバー」「みんな全然変わってない」喜びの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の前田公輝が4月22日、自身のInstagramを更新。自身が子役時代に出演していたNHKの教育番組「天才てれびくん」シリーズの共演者との写真を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】35歳人気俳優ら元てれび戦士「胸熱」集合ショット
6歳でデビューし、2003年から2006年まで「天才てれびくんMAX」に、てれび戦士として出演していた前田。今回「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と紹介し、同時期に同シリーズに出演していたてれび戦士仲間と再会したことを報告した。
花見に訪れた様子を収めた集合ショットや、元てれび戦士メンバーの子どもを抱っこする自身の写真などを大量アップ。また、この投稿に前田は、同番組内でユニットを組んだ飯田里穂、バーンズ勇気らと歌っていた楽曲「僕らのハーモニー」（原田真二）を添えた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ世代だから感激」「懐かしすぎる」「胸熱」「みんな全然変わってない」「爆エモショット」「あの頃を思い出す」「選曲天才すぎます」「最高のメンバー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳人気俳優ら元てれび戦士「胸熱」集合ショット
◆前田公輝、元てれび戦士との再会ショット
6歳でデビューし、2003年から2006年まで「天才てれびくんMAX」に、てれび戦士として出演していた前田。今回「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と紹介し、同時期に同シリーズに出演していたてれび戦士仲間と再会したことを報告した。
◆前田公輝ら元てれび戦士の再会ショットに反響
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ世代だから感激」「懐かしすぎる」「胸熱」「みんな全然変わってない」「爆エモショット」「あの頃を思い出す」「選曲天才すぎます」「最高のメンバー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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