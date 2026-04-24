全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「筑土八幡町」という漢字を読めますか。「筑」は「ちく」じゃないですよ。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：つくどはちまんちょう

筑土八幡町は東京都新宿区に位置します。神楽坂エリアの北側に隣接する静かな住宅街で、都心にありながら江戸時代の面影を色濃く残しています。

地名は、町内に鎮座する筑土八幡神社に由来します。この神社は平安時代初期の創建と伝えられ、老人の夢に八幡神が現れたことをきっかけに祀られたとされています。

もとは千代田区大手町付近の津久戸町（つくどちょう）にありましたが、江戸城の拡張に伴い移転を重ね、江戸時代初期に現在の地へ落ち着きました。「筑土」という表記は、かつての「津久戸」や「築土」が転訛したものと考えられています。

周辺には東京大神宮や靖国神社があり、筑土八幡町を起点に歩けば都心に点在する神社めぐりも楽しめます。

また、神楽坂に近い立地もあり、古民家を改装した飲食店やバーなどが住宅街の中に点在しています。

神社のすぐそばや参道にあたる神楽坂通り沿いには、江戸時代から続く老舗の和菓子店も見られます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】地名当て「筑土八幡町」 神社めぐりを楽しめます（2枚）