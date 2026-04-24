ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」のＫＯＫＯＲＯが、話題のドラマに出演したことを報告した。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し「ドラマ『銀河の一票』のオープニングに ＠ｒａｇｐｏｕｎｄ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさんをはじめ、たくさんのダンサーの方々と一緒にＵＮ１ＣＯＮも参加させて頂きました！！」と伝えた。

２０日に初回が放送された、女優・黒木華が主演のフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）だ。黒木や松下洸平らが、大勢のキャストとともに商店街でミュージカル風のダンスを披露する、というオープニング。ＫＯＫＯＲＯもその一員だったのだ。

ドラマについて「すごく！面白かったです。強く、正しくいる事も大事。自分が思ってる事、大切な事を言葉にする大事さ。すごく自分自身に刺さるドラマでした。来週も楽しみです」と感想をつづる。そして「なんのお洋服か当ててみてーーーー」と、エプロンの衣装姿をアップした。

フォロワーは「直前の特大サプライズ、ホントびっくりしたよー。テレビ越しにＵＮ１ＣＯＮを観られるなんて、本当嬉しすぎた」「オープニングで見つけました。素敵すぎ！！」「めっちゃ似合ってる可愛いーー！！」の声を寄せた。

ＫＯＫＯＲＯの実兄は、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太。ＫＯＫＯＲＯは昨年１月放送のＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」の人気企画「透明カラオケボックス」に参加し、松田の妹であると告白。ＹＯＡＳＯＢＩの「夜に駆ける」を熱唱し、ネット上では「妹歌上手すぎるわ」「お兄ちゃんとそっくり」「鼻から上が似てる」と話題を集めた。