カシオ、G-SHOCK「G-LIDE」に初の心拍計測を搭載した新モデル
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のエクストリームスポーツ向けシリーズ「G-LIDE」新製品として、同シリーズ初の心拍計測機能を搭載した「GBX-H5600」を発表した。5月15日に発売する。
カラーはブルー（GBX-H5600-2）とブラック（GBX-H5600-1）の2種類で、価格はいずれも44,000円。
GBX-H5600 キービジュアル
「G-LIDE」は、潮の様子を表すタイドグラフや月齢・月の満ち欠けを示すムーンデータなど、サーフィンをはじめとする海辺・水辺のアクティビティに特化した機能を備えるモデル。
「GBX-H5600」は、こうした機能に加え、心拍計測が可能な光学式センサーと加速度センサーを備え、運動中のコンディションをリアルタイムで可視化するほか、距離や消費カロリーも計測できる。
ランニング、ウォーキング、ジムワークアウト、インターバルトレーニングの4つのアクティビティに対応したトレーニング機能も搭載し、計測データはポラール・エレクトロ社のアルゴリズムを活用して評価・分析され、公式スマホアプリ「CASIO WATCHES」で確認できる。
GBX-H5600-2
GBX-H5600-1
表示には屋外視認性の高いMIP液晶を採用。ベゼルには半透明樹脂を使用し、クリアカラーを通して内部構造が透けて見えるシースルーデザインに仕上げた。ベゼル・ケース・バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用し、環境負荷の低減にも配慮している。
心拍計測が可能な光学式センサー
トレーニング分析／睡眠解析機能
MIP液晶
シースルーデザインベゼル
主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）
ケースサイズ：W44.5×D17.3×H51.1mm
質量：47g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：接触充電器による充電システム／ソーラー充電システム
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知（電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー・リマインダー）、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンGPSによる距離補正、睡眠計測データ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、携帯電話探索
その他機能：タイドグラフ（世界50ポイント）、ムーンデータ（月齢・月の形表示）、日の出／日の入時刻表示、ワールドタイム（世界38都市＋UTC）、手首式心拍計測（30〜220bpm）、加速度センサー（歩数・距離・速度・ペース）、トレーニング分析（カーディオ負荷ステータス）、睡眠計測、血中酸素レベル計測、呼吸エクササイズ、ライフログ、ステップリマインダー、ストップウオッチ（100時間計・スプリット付き）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム4本（スヌーズ付き）、スマートアラーム（スヌーズ付き）、フルオートカレンダー、フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、パワーセービング、バイブレーション、機内モード、12／24時間制表示切替、MIP液晶
カラーはブルー（GBX-H5600-2）とブラック（GBX-H5600-1）の2種類で、価格はいずれも44,000円。
GBX-H5600 キービジュアル
「G-LIDE」は、潮の様子を表すタイドグラフや月齢・月の満ち欠けを示すムーンデータなど、サーフィンをはじめとする海辺・水辺のアクティビティに特化した機能を備えるモデル。
ランニング、ウォーキング、ジムワークアウト、インターバルトレーニングの4つのアクティビティに対応したトレーニング機能も搭載し、計測データはポラール・エレクトロ社のアルゴリズムを活用して評価・分析され、公式スマホアプリ「CASIO WATCHES」で確認できる。
GBX-H5600-2
GBX-H5600-1
表示には屋外視認性の高いMIP液晶を採用。ベゼルには半透明樹脂を使用し、クリアカラーを通して内部構造が透けて見えるシースルーデザインに仕上げた。ベゼル・ケース・バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用し、環境負荷の低減にも配慮している。
心拍計測が可能な光学式センサー
トレーニング分析／睡眠解析機能
MIP液晶
シースルーデザインベゼル
主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）
ケースサイズ：W44.5×D17.3×H51.1mm
質量：47g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：接触充電器による充電システム／ソーラー充電システム
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知（電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー・リマインダー）、トレーニング分析データ、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンGPSによる距離補正、睡眠計測データ、タイドグラフ設定（世界約3300ポイント）、携帯電話探索
その他機能：タイドグラフ（世界50ポイント）、ムーンデータ（月齢・月の形表示）、日の出／日の入時刻表示、ワールドタイム（世界38都市＋UTC）、手首式心拍計測（30〜220bpm）、加速度センサー（歩数・距離・速度・ペース）、トレーニング分析（カーディオ負荷ステータス）、睡眠計測、血中酸素レベル計測、呼吸エクササイズ、ライフログ、ステップリマインダー、ストップウオッチ（100時間計・スプリット付き）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム4本（スヌーズ付き）、スマートアラーム（スヌーズ付き）、フルオートカレンダー、フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、パワーセービング、バイブレーション、機内モード、12／24時間制表示切替、MIP液晶