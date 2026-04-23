５月１日に開幕するバレーボールのＳＶリーグ男子のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で行われ、参加６チームの代表選手が出席した。レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリー・高橋藍主将は、連覇に向け「レギュラーシーズンは優勝しましたが、そこは通過点。ここから簡単に優勝できるわけではないので、まずは自分たちが挑戦者の気持ちでいる」と意気込んだ。

ＲＳは４０勝４敗と圧倒的な強さを見せ、初優勝した。チームの持ち味は「集中力」。「フルセットにいった試合は負けていない。５セット目にいった時、スタートから力を出せる。経験豊富な選手がそろっているからだと思う」と語った。

自身は、現在肉体改造中。普段から自炊をする高橋は、食事に『せいろ蒸し』を取り入れた。「ブロッコリーとかにんじんとか、玉ねぎとか。あとは胸肉。ハンバーグもそのまま蒸してポン酢で食べている」と、野菜やタンパク質を意識して取るようにしている。

食事制限は功を奏し、体重を落とし始める前は１２〜１３％だった体脂肪率は９％に絞られた。「やっぱり（動きの）キレも変わる。スパイクの力発揮もそうですし、体重も減るので、ジャンプの浮遊感も変わった」と効果を実感している。

２連覇へ、いよいよ戦いの火ぶたが切られる。「ＲＳを優勝したからと言って、ＣＳで優勝できるとは限らない。しっかりと引き締めていきたい」と決意を込めた。