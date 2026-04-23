今月の注目雑誌から、魅力的な付録「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年6月号増刊』（宝島社）の「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『otona MUSE 2026年6月号増刊』の「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」が見逃せない！


宝島社から4月28日に発売される『otona MUSE 2026年6月号増刊』（税込1980円）。付録として、「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」が付いてきます。

河北裕介さん監修！ 機能性と洒落感を両立した晴雨兼用傘


ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんがプロデュースしたこの傘は、シックなデザインと高い実用性が魅力です。遮光性に優れた素材を採用しており、強い日差しから肌をしっかりと守ります。急な雨にも対応できる晴雨兼用タイプなので、天候が不安定な外出時もこれ一本あれば安心です。

持ち運びに便利な専用の撥水ポシェット付き


傘を収納できる専用のポシェットは、濡れた状態でも収納しやすい撥水加工が施されています。ショルダーストラップ付きなので、ハンズフリーで軽やかに持ち歩くことが可能。グレーとブラックを基調としたスタイリッシュな見た目はどんなコーディネートにも馴染みやすく、デイリーユースに最適です。
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(文:All About ニュース編集部)