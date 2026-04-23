【付録】「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」が付いてくる！ 『otona MUSE 2026年6月号増刊』が4月28日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年6月号増刊』（宝島社）の「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月28日に発売される『otona MUSE 2026年6月号増刊』（税込1980円）。付録として、「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」が付いてきます。
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんがプロデュースしたこの傘は、シックなデザインと高い実用性が魅力です。遮光性に優れた素材を採用しており、強い日差しから肌をしっかりと守ります。急な雨にも対応できる晴雨兼用タイプなので、天候が不安定な外出時もこれ一本あれば安心です。
傘を収納できる専用のポシェットは、濡れた状態でも収納しやすい撥水加工が施されています。ショルダーストラップ付きなので、ハンズフリーで軽やかに持ち歩くことが可能。グレーとブラックを基調としたスタイリッシュな見た目はどんなコーディネートにも馴染みやすく、デイリーユースに最適です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年6月号増刊』の「晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット」が見逃せない！
宝島社から4月28日に発売される『otona MUSE 2026年6月号増刊』（税込1980円）。付録として、「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」が付いてきます。
河北裕介さん監修！ 機能性と洒落感を両立した晴雨兼用傘
ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんがプロデュースしたこの傘は、シックなデザインと高い実用性が魅力です。遮光性に優れた素材を採用しており、強い日差しから肌をしっかりと守ります。急な雨にも対応できる晴雨兼用タイプなので、天候が不安定な外出時もこれ一本あれば安心です。
持ち運びに便利な専用の撥水ポシェット付き
傘を収納できる専用のポシェットは、濡れた状態でも収納しやすい撥水加工が施されています。ショルダーストラップ付きなので、ハンズフリーで軽やかに持ち歩くことが可能。グレーとブラックを基調としたスタイリッシュな見た目はどんなコーディネートにも馴染みやすく、デイリーユースに最適です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)