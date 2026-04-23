シール収納の大正解！無印良品「フィルムアルバム」のポテンシャルが高すぎる
こんにちは！整理収納アドバイザーのみかです。
【画像を見る】無印良品の名品！「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L版/2LW版・40枚用」
片付けや収納アイデアなどお役立ち情報を発信させていただいているInstagramは、6万人以上の方にフォローして頂いてます。
無印良品「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L判/2LW判・40枚用」
この商品のポテンシャルの高さが、今注目されているのをご存じですか？
子どもの集合写真にもぴったりで、その使いやすさに私自身すっかりハマっていたのですが・・
最近、思わぬ便利な使い方がプチバズりしたんです。
それが今社会現象ともなっている、100均の箔押しシールの収納！
110円なのにかなりかわいい、そして色んな種類があって集めてる方も多いのではないでしょうか？
100均でよく売っているシールシートと比べてみるとサイズ感の違いがわかります。
少し大きめなので、いつもの収納だと入らないことも。
でもこれをフォトアルバムに入れてみると・・・まるで専用かのようなピッタリ具合！
折らずに台紙のままスッと収納できるので、見た目もきれいで取り出しやすいんです。
きれいな状態で収納することができます。
このアルバムのいいところはなんといっても一覧で見やすいこと。
まるでカタログみたいにパラパラめくれるので、「どのシール使おうかな？」と選ぶ時間も楽しくなります。
コレクション目的で収納するのにもぴったり！
台紙ごと収納すると少しはみ出るのですがページは問題なくめくることができますよ！
今までなんとなくまとめていたシールですがやはりこうして収納を見直してみると、
・どこにあるか分かる
・取り出しやすい
・子どもも使いやすい
とちょっとしたことで使い勝手がぐんとアップ。
大きめシートシールの収納に困っている方や子どもが使いやすい収納にしたい方はぜひ試してみてください♩
作＝みか
【画像を見る】無印良品の名品！「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L版/2LW版・40枚用」
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無印良品「ポリプロピレン高透明フィルムアルバム・2L判/2LW判・40枚用」
この商品のポテンシャルの高さが、今注目されているのをご存じですか？
最近、思わぬ便利な使い方がプチバズりしたんです。
それが今社会現象ともなっている、100均の箔押しシールの収納！
110円なのにかなりかわいい、そして色んな種類があって集めてる方も多いのではないでしょうか？
100均でよく売っているシールシートと比べてみるとサイズ感の違いがわかります。
少し大きめなので、いつもの収納だと入らないことも。
でもこれをフォトアルバムに入れてみると・・・まるで専用かのようなピッタリ具合！
折らずに台紙のままスッと収納できるので、見た目もきれいで取り出しやすいんです。
きれいな状態で収納することができます。
このアルバムのいいところはなんといっても一覧で見やすいこと。
まるでカタログみたいにパラパラめくれるので、「どのシール使おうかな？」と選ぶ時間も楽しくなります。
コレクション目的で収納するのにもぴったり！
台紙ごと収納すると少しはみ出るのですがページは問題なくめくることができますよ！
今までなんとなくまとめていたシールですがやはりこうして収納を見直してみると、
・どこにあるか分かる
・取り出しやすい
・子どもも使いやすい
とちょっとしたことで使い勝手がぐんとアップ。
大きめシートシールの収納に困っている方や子どもが使いやすい収納にしたい方はぜひ試してみてください♩
作＝みか