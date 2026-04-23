「くみっきー」ことモデルの舟山久美子（34）が23日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を発表した。

舟山は「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」と喜びの報告をした。すでに安定期に入っているという。

舟山は19年9月、12歳上の一般男性と結婚し、21年9月に第1子出産を発表。24年10月に第2子出産を発表していた。

全文は次の通り。

いつも応援してくださるみなさまへ

私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります。

私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました

今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです

第3子の妊娠。

正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています

30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています

3人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ

今の心境や妊娠発覚時の話などYouTubeの方でも話しているのでよかったら見てみてください

まずは、この奇跡に心から感謝を込めて…