四大陸選手権優勝の青木祐奈、新所属が決定

フィギュアスケート女子で今年1月の四大陸選手権を制した青木祐奈が、新シーズンから日本建物管財の所属となる。22日の日本スケート連盟強化選手発表で明らかとなり、ファンからは歓喜の声が相次いだ。

22日、日本スケート連盟は令和8年度の強化選手を発表。令和7年度は「強化選手B」だった青木は、最高ランクの「特別強化選手」に格上げされ、さらに「MFアカデミー」だった所属も「日本建物管財」となった。

関係者によると、新シーズンとなる7月1日から所属契約を結ぶ。24歳にして進化を止めないスケーターの名前の隣に出現した「日本建物管財」の文字に、X上のフィギュアファンも大喜びだ。

「青木祐奈（日本建物管財）になっとる！！」

「祐奈ちゃんよかった！おめでとう 日本建物管財さん、ありがとうございます」

「しれっと衝撃の青木祐奈（日本建物管財）」

「青木さん特強に所属先まで！ 嬉しい」

「おめでとうございます 嬉しくて泣いちゃう」

同社は2025年4月から男子の三宅星南とも所属契約を結んでおり、新シーズンも契約を更新する予定という。



（THE ANSWER編集部）