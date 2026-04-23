東京都内でありながら家賃3万7000円、天井が高くロフト付きのコンパクトな部屋をおしゃれに暮らしこなしている写真がThreadsで話題になっています。投稿したのは、物件マニアでデザイナーズ賃貸PRディレクターを務めるみわまるさん（@miwa_minimal）です。「めちゃくちゃ理想的」「大大大仰天です」といったコメントが寄せられました。



【写真】都内で家賃わずか3万7000円……部屋の様子

部屋の広さはコンパクトながら、ロフトがある分だけ縦方向に空間が抜けており、窮屈さを感じにくい造りになっています。キッチンワゴンを使った収納、パリの街並みを描いた布をカーテンとして使ったキッチンの目隠し、ロフト下のベンチスペースなど、限られた面積を上手に使い分けた暮らしぶりが写真から伝わります。ロフトは寝室として使用。「ダサいキッチンを隠してました」と笑うみわまるさんは、現在は縦ブラインドに切り替えているといいます。



部屋の中では、キッチンワゴンを使った収納も目を引きます。限られた空間の中でも圧迫感が出にくく、必要なものを取り出しやすい配置になっているのだとか。



「見せる収納や使い勝手を最初から意識して整えたわけではなく、その都度で使いやすい形を試しながら整えていった結果、自然と暮らしやすい空間になっていった感じです」



この部屋を選んだのはフリーランスとして多拠点生活を送る中で、「チケット制のサブスク宿に14日間で5万4000円かかるなら、5万円以下で部屋を探そう」と判断したことがきっかけだったといいます。これまで約20回引っ越してきたみわまるさんは、家賃20万円超の物件に住んだ経験もあり、「逆に破格にも住んでみよう」という好奇心が今回の選択につながったそうです。



家賃が安い物件を探すコツについても、特別なチェックポイントはないといいます。



「『質』よりも、自分が『楽しい』『好き』と思えるか？ という感覚で生きています」