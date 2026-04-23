大相撲の横綱・大の里に続けと、海洋高校出身のフセルバートルさんが角界入りです。八角部屋への入門が決まり、4月21日、意気込みを語りました。

4月21日、糸魚川市にある海洋高校で行われた記者会見。



登場したのは、高校相撲強豪の海洋高校OBでモンゴル出身のナラントヤー・フセルバートルさん（19）です。



【ナラントヤー・フセルバートルさん】

「モンゴルから来るときから（大相撲に入るのが）夢だったので、八角部屋に入門することができて本当によかったなと思う」



大山親方は「一番に対する気持ちをもって貪欲にやってほしい」と話します。



【八角部屋 大山親方】

「大きい体に対して、瞬発力や立ち合いのスピード圧力というのが本当に目に光るものがある」



【海洋高校・相撲部 田海哲也 監督】

「涙を堪えるのが精いっぱい」



そう語るのは、フセルバートルさんの成長を見守ってきた海洋高校相撲部の田海総監督です。



【海洋高校・相撲部 田海哲也 監督】

「休みのときにフセルくんが自主練する。一番大事なところかなと。強くなる」



取材当時高校2年生だったフセルバートルさん。厳しい稽古に励む中、こんな夢を語る場面も。



【ナラントヤー・フセルバートルさん（当時高校2年生）】

「大相撲に行って強い力士になりたいですね」



来日当初は日本の食事が合わなかったとい言いますが…



【ナラントヤー・フセルバートルさん】

「少なくてもいいけど、ちゃんとおかわりすることがルール」



体作りにも励み、身長181cm、体重150kgという恵まれた体格を手にしたフセルバートルさん。目指すのは同じ海洋高校出身の先輩です。



【ナラントヤー・フセルバートルさん】

「自分の高校の先輩である大の里関と同じになれるよう頑張りたい」



フセルバートルさんは5月、新弟子検査を受検し、七月場所の前相撲でデビュー戦を迎えます。