明日の為替相場見通し＝１５９円台前半を中心とする往来継続も
今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円台前半を中心とする往来相場が継続しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円８０～１５９円７０銭。
トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いている。期限は明示されず、協議が終了するまで停戦を延長する、としており、今後の展開に不透明感が出ている。このなか、明日にかけてイラン情勢を注視する展開は続き、ドル円相場は１５９円台前半での一進一退が予想される。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていない。テスラ＜TSLA＞やボーイング が決算発表を行う。
出所：MINKABU PRESS
トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いている。期限は明示されず、協議が終了するまで停戦を延長する、としており、今後の展開に不透明感が出ている。このなか、明日にかけてイラン情勢を注視する展開は続き、ドル円相場は１５９円台前半での一進一退が予想される。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていない。テスラ＜TSLA＞やボーイング が決算発表を行う。
出所：MINKABU PRESS