全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木公園のカフェビストロ店『mimet（ミメ）』です。

熱伝導率のよい南部鉄器でおいしさをギュッ

パティスリーや専門店の味もいいけれど、なんというか心がほっこりしちゃうのが、カフェビストロのひと皿だったりする。『mimet』の南部鉄器のデザートなんて、まさにそう。

とりわけ寒い時期に老若男女を虜にしているのが、りんごパイ。10年前の開店時から秋冬限定でメニューを飾り、この時期を待ち望むファンも多い。

あつあつ！りんごパイバニラアイスのせ1400円

『mimet（ミメ）』あつあつ！りんごパイ バニラアイスのせ 1400円 りんごのシャキシャキ感により、パイの香ばしさやアイスの甘みをより繊細に感じられる

パリッと焼かれたパイにはコクのあるアーモンドクリーム。りんごは酸味のある紅玉を使い、シャキシャキ感が残るように生のまま手作業で薄くスライスして重ねている。ゆえに、ボリュームがありながらも、くどくない。上で溶けていくバニラアイスクリームと相性抜群なのは言わずもがなだ。

温と冷、甘みと酸味が香り高き余韻を残し、ああ、必ずや来年も……と誓うのである。

そしてもう1品、通年ある名物のホットケーキもぜひ。北海道産小麦粉を使い、南部鉄器でムラなく焼き上げたそれは、さくり＆しっとり。素をシンプルに生かした愛おしい味に笑みがこぼれる。

『mimet（ミメ）』マネージャー 滝沢絵美子さん

マネージャー：滝沢絵美子さん「りんごパイには酸味のある紅玉を使用しています」

『mimet（ミメ）』イラストレーターの大塚いちお氏が描くイラストがそこここに

代々木公園『mimet（ミメ）』

［店名］『mimet（ミメ）』

［住所］東京都渋谷区富ヶ谷1-9-20コシゴエビル1階

［電話］03-5738-8241

［営業時間］11時半〜22時半（21時45分LO）

［休日］水

［交通］地下鉄千代田線代々木公園駅1番出口から徒歩2分

撮影／貝塚隆、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ホットケーキの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】シャキシャキ食感と甘みがいい！ 10年前から愛される秋冬限定パイ（8枚）