ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月1日から8月26日にかけて「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト ～ネオン・グロウアップ～」を開催する。期間中には限定チケットとして15時以降何度も入退場ができる「サマー・シーズン・パス」および17時以降入場できる「ナイト・パス」が用意される。

開催されるのは、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新したイベント。夏の夜のパークが、カラフルなネオンがまぶしい“夜祭り”に一変。「びしょ濡れダンス・ショー」やストリート・ショー、光るフードやフードマーケットやゲームなど、「縁日の屋台」を思わせるエンターテイメントが展開される。

新ナイト・ショー「NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ」では、セサミストリートの仲間たち、マイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカーらが浴衣姿で登場。降りかかる大量の水や泡の中や、音楽プロデューサー / DJ・tofubeats氏によるサウンドと共にダンスを楽しめる。

そのほかにも、80年代エレクトロ・ポップにあわせてミニオンたちと盛り上がれる 「ミニオン BOO-YA ブロックパーティ」や、「ハロー！ ネオンサマー・グリーティング」、「サマーナイト・ストリート・アクション」、「サマービート・スプラッシュ」といったストリートパフォーマンスも行なわれる。

期間中には限定チケットも用意されており、15時以降に何度でも入退場が可能な「サマー・シーズン・パス」や、17時以降入場できる「ナイト・パス」が販売される。また、特別鑑賞エリア入場券やエクスプレス・パスがセットになった「夏祭り満喫セット」や、1日一組しか体験できない「VIP エクスペリエンス」なども提供される。

NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ

ミニオン BOO-YA ブロックパーティ

フード＆ゲーム

サマー・シーズン・パス

ナイト・パス

限定チケット情報

サマー・シーズン・パス

発売期間： 2026 年5月11日 ～ 2026 年 8 月29日

対象期間： 2026 年7月1日～ 2026 年 8 月31日の各日 15:00～パーククローズ。何度でも入場可能（除外日あり）

価格： 大人（18歳以上）14,500円、子ども（4～11歳）9,900円（税込価格）

発売箇所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

※本パスは、8月11日（火）、8月12日（水）、8月13日（木）にはご利用できません

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

ナイト・パス

発売期間： 2026 年4月30日 ～ 2026 年 8 月31日

対象期間： 2026 年7月1日～ 2026 年 8 月31日の各日 17:00～パーククローズ

価格： 大人・子ども共通 5,300 円～（税込価格／入場日により、価格が異なります）

発売箇所： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア 、ローソンチケット

※15:00 からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も好評販売中です

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください

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