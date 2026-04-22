HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーとしてRINKAが宿舎に登場し、残っていた3名の練習生たちの間で感情が激しく交錯する場面があった。

【映像】口調が変わり荒れた様子のルックス完璧な練習生

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

笑顔で現れた3人の前でに現れたRINKAは、「こんな復活の機会があると思ってなかったんやけど、死ぬほど頑張ってみんなを超えられるくらいになるように頑張ります」と宣言。

一方、「ルックス完璧」と絶賛されたAOIはすでにアメリカでの合宿に心身共に疲弊しており、1人が追加され最終審査まで新たに1か月が延長されたことにも絶望を感じていた。RINKAの合流にAOIは「まあ3人で1ヶ月過ごすわけねぇだろうなとは思ってて。1人来る、それはそうだな『やっとか』『だろうな』と思いましたよ」と毒づき、スタジオのヒコロヒーからは「口調が…」「拗ねてるね」と突っ込まれていた。

そんな中、SAKURAはRINKAに会えたことで号泣。「まさか会えると思わなかった…」「とりあえず会えて良かったが一番大きい」と再会を喜んでおり、その姿を見たスタジオメンバーは「すごいピュア」と感想を明かすと、ヒコロヒーは「本当に天才かアホかどっちなんやろ」と苦笑い。指原莉乃は「どっちもかも」と同意すると、LE SSERAFIMのSAKURAも「紙一重」と殺伐とした空気の中で一人喜びを爆発させるSAKURAのキャラクターに感心していた。