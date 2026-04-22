2026となみチューリップフェア～想いをつなぐ となみ花物語～

富山県砺波市にて、国内最大級のチューリップの祭典「2026となみチューリップフェア」が4月22日（水）から開催される。

今年で第75回を迎える本フェアの会場（となみチューリップ公園）には、300品種・350万本のチューリップが咲き誇るという。14品種21万本のチューリップで描かれる「大花壇の地上絵」や、高さ4m・長さ30mの「花の大谷」など、フォトジェニックなスポットが多数用意されている。

本フェアの連携イベントとして、民間企業によるヘリコプター遊覧「チューリップフライト」も実施される。地上からは見渡すことが難しい大花壇の地上絵や、色鮮やかなチューリップが広がる会場全景を上空から一望・撮影できる絶好の機会となりそうだ。

パノラマテラスからの眺望（2025年）

大花壇の地上絵（2025年）

花の大谷 会期前半

14品種21万本のチューリップ花壇と チューリップタワー

水耕栽培のチューリップが水面を彩る砺波オリジナルの水上花壇

市内の圃場を巡る「チューリップファーム号」を運行。写真は高波会場

2026となみチューリップフェア

会期

2026年4月22日（水）～ 5月5日（火・祝）



時間

9時00分～17時30分（最終入園17時00分）



会場

となみチューリップ公園

（富山県砺波市花園町1-32）

入場料

大人2,000円、小人（小・中学生）100円、小学生未満無料

ヘリコプター遊覧 チューリップフライト（連携イベント）

開催日：2026年5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、5日（火・祝）※雨天中止 発着場所：Heli Pad Tonami 予約：陸空海RIKUKAIサイトで要予約 備考：本フェアの入場券を提示すると搭乗体験料が2割引