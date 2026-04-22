350万本が咲き並ぶ「2026となみチューリップフェア」 上空から「花の地上絵」を楽しめるヘリコプター遊覧も
2026となみチューリップフェア～想いをつなぐ となみ花物語～
富山県砺波市にて、国内最大級のチューリップの祭典「2026となみチューリップフェア」が4月22日（水）から開催される。
今年で第75回を迎える本フェアの会場（となみチューリップ公園）には、300品種・350万本のチューリップが咲き誇るという。14品種21万本のチューリップで描かれる「大花壇の地上絵」や、高さ4m・長さ30mの「花の大谷」など、フォトジェニックなスポットが多数用意されている。
本フェアの連携イベントとして、民間企業によるヘリコプター遊覧「チューリップフライト」も実施される。地上からは見渡すことが難しい大花壇の地上絵や、色鮮やかなチューリップが広がる会場全景を上空から一望・撮影できる絶好の機会となりそうだ。
パノラマテラスからの眺望（2025年）
大花壇の地上絵（2025年）
花の大谷 会期前半
14品種21万本のチューリップ花壇と チューリップタワー
水耕栽培のチューリップが水面を彩る砺波オリジナルの水上花壇
市内の圃場を巡る「チューリップファーム号」を運行。写真は高波会場
2026となみチューリップフェア
会期
2026年4月22日（水）～ 5月5日（火・祝）
時間
9時00分～17時30分（最終入園17時00分）
会場
となみチューリップ公園
（富山県砺波市花園町1-32）
入場料
大人2,000円、小人（小・中学生）100円、小学生未満無料