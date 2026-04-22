2026年6月16日に開業3周年を迎える、世界中で愛され続ける映画「ハリー・ポッター」および「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

3周年を記念し、期間限定の地域のお子さま無料招待とともにすべてのゲストに向けた施策を順次展開し “魔法のような体験”が届けられます☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「開業3周年記念企画」

これまでに数多くのゲストが来館し、2026年に開業3周年を迎える「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京は、実際の映画セットに足を踏み入れ、本物の衣装や小道具を間近でご覧いただける体験をはじめ、インタラクティブな体験、飲食、ショッピングなど、多彩なコンテンツを通じて、映画「ハリー・ポッター」の世界を体感できる没入型エンターテイメント施設です。

施設での体験は、日常を離れた“非日常”のひとときを味わえる機会として、多くのゲストから人気を博しています。

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて、開業3周年を記念した様々な企画が実施される予定です☆

スタジオツアー東京3周年記念 ホグワーツディナー

開催日時：2026年6月16日(火)、17日(水)、18日(木)、19日(金) ※6月18日(木)は正規販売代理店のみでの販売

チケット発売：一般発売 2026年4月23日(木)午後12:00〜

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/dinner-at-hogwarts/

開業3周年を記念した特別ディナー「スタジオツアー東京3周年記念 ホグワーツディナー」を開催。

当日は、杖の振付師 ポール・ハリス氏の特別出演をはじめ、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにしたコースディナー、さらに大広間で組分け帽子と一緒に撮影できるフォトセッションなど、このディナーだけの特別な体験が用意されます。

来場者向け特別プレゼント

配布期間：2026年6月13日（土）〜19日（金）

期間中に来場された方全員に「3周年記念しおり」をプレゼント。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は、映画スタジオと同様の技法で築かれました。

その中でも大広間と魔法省の建設の舞台裏をたどる周年イヤーならではのしおりです。

※デザインを選ぶことはできません

※無くなり次第終了

3周年記念限定フードメニュー

施設内フロッグカフェに、3周年記念のロゴがデザインされた特別ラテアートが登場。

さらに、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する“3つ”の頭を持つ魔法動物「フラッフィー」の3周年記念カップケーキも販売されます。

3周年記念ロゴカフェラテ

アイスカフェラテ

価格：各780円（税込）

販売期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）

フロッグカフェのロゴ入りカップで提供されるカフェラテ。

ごくごく飲めるアイスカフェラテと

ホットカフェラテ

ゆっくり味わえるホットカフェラテが提供されます。

3周年記念のロゴがあしらわれたラテアートにも注目です。

3周年記念カップケーキ

販売期間：6月中旬〜9月6日（日）

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する“3つ”の頭を持つ魔法動物「フラッフィー」

「フラッフィー」をイメージした、の3周年記念カップケーキも販売されます。

スタジオツアーショップ限定ショッパー販売

価格：100円（税込）

発売日：2026年6月上旬〜 ※なくなり次第終了

サイズ：Sサイズのみ

施設内スタジオツアーショップでお買い物の際購入できる、日刊預言者新聞をデザインに用いたショッパーバッグ。

ショッパーバッグが、期間限定で3周年の記念ロゴ入りのデザインとなります。

そのほか、特別なロビー装飾や楽しい企画も実施予定です。

期間限定練馬区と西武鉄道キッズクラブのお子さま無料招待

開業3周年を記念し、地域への感謝を込めてより多くの練馬区在住のお子さんや西武線沿線に住んでいるお子さんたちを対象にした「練馬区在住の大人1名につきお子さま1名無料」と「西武鉄道キッズクラブのお子さま無料」招待を実施。

既に展開されている「練馬区民優待チケット」と併用が可能で、当該チケット利用の大人1名につき、4歳から小学6年生までのお子さん1名が無料で入場できます。

映画「ハリー・ポッター」シリーズ誕生から25周年という節目の年を迎え、作品の持つ価値や、世代を超えて受け継がれてきた多くの方々の思いがあらためて注目されている2026年。

スタジオツアー東京は、ハリー・ポッターの本拠地であるイギリスに次いで世界で2番目、アジア初の施設として誕生し、魔法の世界を五感で体感できる日本で唯一無二の体験施設として、幅広いゲストに支持されています。

さらに、2026年3月18日からは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中。

シリーズ第1作目である映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる方にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを追体験いただける内容となっています。

映画シリーズ誕生から25周年を迎える2026年、その原点となる物語の魅力を、映画の世界を体感するうえで最もふさわしい場所であるスタジオツアー東京にて楽しめる企画です。

特別企画「ホグワーツからの招待状」！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「ホグワーツからの招待状」！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 続きを見る

期間中には、お子さんたちがスタジオツアー東京での体験とあわせて、夏の期間中は、様々な限定企画やお子さま向けの「ワークショップ」の開催も予定されています。

練馬区のお子さま無料招待

実施期間：2026年7月1日〜8月31日まで（8月8日〜8月16日を除く）

練馬区民優待チケットについて：東京都練馬区在住の方を対象に、13:00以降のツアーチケットを優待価格でご購入いただけます。大人：5,000円、中人：4,150円、小人：3,000円。

練馬区に在住する大人1名につき、練馬区に在住する4歳〜小学校6年生のお子さま1名が無料で入場可能。

「練馬区民優待チケット」と併用が可能で、当該チケット利用の大人1名につき、お子さん1名が無料で入場できます。

対象となるのは、東京都練馬区に在住の方で、予約日当日に、現住所を確認できる有効期限内の公的身分証明書原本（運転免許証／健康保険資格確認書／マイナンバーカード／6ヵ月以内に発行された住民票の写し／学生証など）を提示できる方。

対象期間中に来場の場合は、無料招待が適用されるお子さん分の小人チケットの購入は不要です。

西武鉄道キッズクラブ会員無料招待

実施期間：2026年7月1日〜8月31日まで（8月8日〜8月16日を除く）

大人1名につき4歳〜小学校6年生の西武鉄道キッズクラブ会員のお子さん1名が無料で入場できます。

付き添いの大人の方がチケットを購入し、無料招待が適用される西武鉄道キッズクラブ会員のお子さん分の小人チケットの購入は不要です。

予約日当日にスマートフォン画面で西武線アプリの「西武鉄道キッズクラブ会員証」を提示できる方が対象です。

なお、4歳〜小学校6年生の西武鉄道キッズクラブ会員のお子さん1名につき、付き添いの大人1名が13:00以降のツアーチケットを一律5,000円の優待価格で購入することが可能です。

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社 バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー 山崎佐智子氏 コメント

スタジオツアー東京は、映画制作の舞台裏に触れながら、想像力を広げる特別な時間をお過ごしいただける場所です。

今回の施策を通じて、より多くのお子さまやご家族の皆さまにこの体験をお届けできることを大変嬉しく思います。

今後も、世代を超えて愛される体験を提供し続けるとともに、皆さまに親しまれる施設であり続けてまいります。

開業3周年を記念した特別なディナーやスペシャルメニューが用意されるスペシャル企画。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2026年6月1日より順次実施される「開業3周年記念企画」の紹介でした☆

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