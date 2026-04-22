サイボウズ<4776.T>が３日ぶりに反発している。この日、「ｋｉｎｔｏｎｅ（キントーン）」のＡＩ機能「ｋｉｎｔｏｎｅ ＡＩ」を正式版として６月から提供すると発表しており、好材料視されている。



２５年４月から「ｋｉｎｔｏｎｅ ＡＩラボ」でβ版として提供していた「検索ＡＩ」「アプリ作成ＡＩ」など全てのＡＩ機能を、正式な機能として利用できるようになる。ｋｉｎｔｏｎｅに蓄積された社内制度やマニュアル、過去の問い合わせ履歴をＡＩで横断的に検索することで、検索時間の短縮や社内ナレッジの有効活用につながるほか、日報や商談履歴、活動記録などをＡＩで要約・分析することで、報告書作成の効率化や、データに基づく新たな気づきを得られるといったメリットがあるという。



出所：MINKABU PRESS