妻に「40歳で貯金200万円は少ない」と言われました。「年収800万円」で生活は苦しくないですが、周囲と比べて“貯められてない”でしょうか？ 40代の平均とも比較

年収800万円で貯金200万円は少ない？

まず、年収別の金融資産の状況を見てみましょう。同調査によると、年収750万円以上1000万円未満の世帯では、金融資産の中央値は約1200万円となっています。また、金融資産が200万円未満の世帯は全体の約20％程度にとどまります。

このデータから見ると、年収800万円で貯金200万円という水準は、同じ年収帯の中では少なめといえるでしょう。特に中央値の1200万円と比べると差は大きく、一定の遅れを感じても無理はないでしょう。

ただし、これはあくまで統計上の比較であり、個々の家庭の事情によって状況は大きく異なります。



40代全体で見るとどうか

次に、年齢別のデータも確認してみましょう。同調査では、40歳代の金融資産の中央値は約500万円となっています。一方、金融資産が200万円未満の世帯は約35％存在しています。

この結果を見ると、40代全体というくくりであれば、貯金200万円はそこまで少ないわけではありません。むしろ、一定数は同じような状況にあるといえます。

つまり、40歳・年収800万円で貯金200万円という状況は、年収ベースでは少なめだが、年齢ベースではそこまで珍しくないといえるでしょう。



年収が高くても貯蓄ができない理由

本記事のように、年収水準が高くても貯蓄が進まない人がいる理由はなんなのでしょうか。大きな理由の1つは、支出の増加です。年収が上がると、住居費や交際費などが増える人が多くいます。いわゆる生活水準の上昇によって、収入が増えても手元に残りにくくなるのです。

また、40代は家庭によっては教育費のピークに差し掛かる時期でもあります。子どもの塾代や習い事、進学費用などが重なり、「貯めたくても貯められない」状況になりやすい年代といえるでしょう。

さらに、住宅ローンや自動車ローンなどの固定支出も影響します。このように、収入が高くても、さまざまな事情により毎月の支出が多ければ貯蓄に回せる余裕は限られてしまいます。



毎月いくら貯めればよい？ 目安を考える

貯蓄を増やすためには、まず「毎月いくら貯めるか」を明確にすることが重要です。一般的には、手取りの10～20％程度を貯蓄に回すのが1つの目安とされています。仮に年収800万円で手取りが約600万円とすると、年間60万～120万円、月にすると5万～10万円程度が目標になります。

ただし、いきなりこの金額を確保するのは難しい場合もあるでしょう。その場合は、まずは月2万～3万円など無理のない水準からスタートし、徐々に引き上げていく方法も有効です。



貯蓄を増やすためにすべきこと

貯蓄を増やすうえで重要なのは、仕組み化です。給与が入ったタイミングで先に貯蓄分を確保する先取り貯蓄を心がけましょう。残ったお金で生活するようにすれば、自然と貯蓄が積み上がっていきます。

また、固定費の見直しも欠かせません。通信費や保険料、サブスクなどを定期的にチェックすることで、無理なく支出を削減できる場合があります。

さらに、ボーナスの一部を必ず貯蓄に回すルールを決めるのも有効です。臨時収入をそのまま使ってしまうのではなく、増えた分は貯めるという習慣を作ることが重要です。



まとめ

年収800万円で貯金200万円という状況は、同じ年収帯と比べると少なめですが、40代全体で見ると決して珍しい水準ではありません。貯蓄が進まない背景には、生活水準の上昇や教育費の増加など、40代特有の事情が大きく影響する場合もあります。

重要なのは、他人と比較して不安になることではなく、自分の家計に合ったペースで貯蓄を増やしていくことです。先取り貯蓄や支出の見直しなどを取り入れながら、無理のない形で資産形成を進めていくことが大切といえるでしょう。



出典

金融経済教育推進機構 家計の金融行動に関する世論調査 2025年

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など