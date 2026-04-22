ラ・リーガ 25/26の第33節 レアル・マドリードとアラベスの試合が、4月22日04:30にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、デニス・スアレス（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。レアル・マドリードのアルダ・ギュレル（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

45+3分、レアル・マドリードが選手交代を行う。エデル・ミリタン（DF）に代わりアントニオ・リュディガー（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分レアル・マドリードが追加点。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

57分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ジュード・ベリンガム（MF）、アルダ・ギュレル（MF）に代わりブラヒム・ディアス（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）がピッチに入る。

58分、アラベスは同時に2人を交代。デニス・スアレス（MF）、ジョン・グリディ（MF）に代わりパブロ・イバニェス（MF）、カルレス・アレーニャ（MF）がピッチに入る。

63分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）、オルリアン・チュアメニ（MF）に代わりダニエル・カルバハル（DF）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）がピッチに入る。

66分、アラベスは同時に2人を交代。ルーカス・ボイエ（FW）、ユセフ・レケディム（DF）に代わりイブラヒム・ジャバテ（FW）、カレベ（MF）がピッチに入る。

75分、アラベスが選手交代を行う。アントニオ・ブランコ（MF）からアンデル・ゲバラ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、アラベスのアンデル・ゲバラ（MF）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが2-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは35分にオルリアン・チュアメニ（MF）に、またアラベスは90分にアンヘル・ペレス イダルゴ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-22 08:10:19 更新