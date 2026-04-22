元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が21日、自身のインスタグラムとXを更新。雑誌のグラビアオフショットを投稿した。

インスタグラムでは「ぷにぷにぷぅちゃん」と題し、バストを限界ギリギリまで露出した黄色基調の花柄ノンショルダーのビキニ水着ショットをアップ。ロングヘアをツインテールに束ねて「4月20日（月）発売ヤングキングBULLさんで表紙をつとめさせていただいています それと同時にデジタル写真集も発売中です」と報告した。

Xでも「おはよ〜今日も1日がんばってね ヤングキングBULL表紙発売中」と記し、デコルテを露出した白黒の花柄ランジェリーショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「久々の黄色ぷぅちゃん」「まじでかわいすぎる」「かわいい大天才」「超絶かわいい」「美っ」「スタイル抜群」「す、凄すぎる」「美バスト綺麗」「失神しそうなナイスバディ」「ぷにぷにプリン」「たわわ」「可愛すぎて心拍数がみるみる上昇中」「なんでそんなにお肌綺麗なん」「髪型もすごい似合ってる」「髪型大人かわいい」「顔も体も最強すぎる」「たまらんです」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年10月には1st写真集「確信犯」を発売。同11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。