中国メディアの快科技によると、中国の乗用車市場でスポーツ用多目的車（SUV）のシェアが拡大する一方、セダンのシェアが4割切り目前であることが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会の最新データで分かった。

データによると、2023年から25年にかけてのシェアは、SUVが47．5％から50．1％へと拡大したのに対し、セダンは47．5％から45．4％へと、多目的乗用車（MPV）も5．0％から4．5％へとそれぞれ縮小した。

26年第1四半期（1〜3月）の販売台数は、SUVが前年同期比8．4％減の229万3000台、セダンが同27．9％減の171万7000台、MPVが同8．7％減の21万2000台で、全体では同17．5％減の422万2000台だった。シェアはSUVが54．3％、セダンが40．7％、MPVが5．0％。

多くの人が車を購入する際にSUVを好むのは、オフロード性能に優れ、室内空間が広く、家族利用や長距離移動に適し、価格競争力も高まっているためだ。この傾向が続けばセダンのシェアは40％を切る可能性がある。（翻訳・編集/柳川）

