猫が大好きなおやつを溶かして固めてから食べさせたら、驚きの行動をとったそうで...？あまりにも人間らしい振る舞いがすごいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回表示を突破し、「前世でもこれ食べたな」「フィナンシェ食べてるみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：棒付きのおやつを猫にあげていると…まるで人間のような『驚きの食べ方』】

まるで人間？！

Xアカウント「わがやのねこ」に投稿されたのは、美味しそうにおやつを食べる猫の姿。一緒に暮らしている兄弟猫の『ごましお』くんと『しらたま』くん。

今回の主役はしらたまくん。この日、おやつを冷やして固めたものをあげていたという飼い主さん。棒つきキャンディーのような見た目になるそう。しらたまくんにあげたところ、まるで人間のような行動にでたのだとか。

器用に左の前足を棒にそえ、自分の口に運んで舐めやすいようにしていたといいます。もちろん飼い主さんが食べるお手伝いをしていたそうですが、遠目から見ると、まるで自分で持って食べているようだったとか。あまりにも人間らしい食べ方に、「美味しそうに食べすぎ」だと飼い主さんは思ったそう。よほど美味しかったのでしょうね。

実は、しらたまくんはとても食いしん坊なのだとか。他の投稿でも、ごましおくんが見守る横で、立ち上がっておやつをもらおうとしているしらたまくんの姿が見られました。また、ごはんが出てくるのを待っているしらたまくんの姿も投稿されていました。美味しいものに目がないしらたまくんなのでした。

器用に食べる姿が大反響

人間のようにおやつを食べるしらたまくんを見た方たちから「ちゃんと手で持って食べてる」「美味しそう」などの声が寄せられていました。

たっぷり美味しいものを食べた後は、しらたまくんの足取りも軽いとのこと。お腹いっぱいで幸せな気持ちになるのは猫も人間も同じなのでしょうね。

Xアカウント「わがやのねこ」では、ごましおくんとしらたまくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「わがやのねこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。