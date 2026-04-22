【GU値下げ】物価高でも“オシャレ”我慢しない！ 初夏に大活躍な「狙い目ボトムス」

生活用品や食品が値上げになり、ファッションまで楽しむ余裕がない……。そんなときこそ頼りになるのが、セール価格のアイテムです。【GU（ジーユー）】なら1,000円台でおしゃれなデザインが見つかり、気軽にイメチェンが楽しめそう。今回はボトムスにフォーカスして、初夏に狙い目のアイテムをピックアップしました。

楽ちん & 上品の良いとこどり

【GU】「パフスウェットナロースカート」\1,490（税込・セール価格）

スウェット素材で楽そうなのに、ナローシルエットで上品見えも狙えるスカート。「もちっとした生地感とサラっとした触り心地」（公式サイトより）のパフスウェット素材で、着心地の良さにも期待ができます。初夏にも穿きやすい素材でありながら、なんとセール価格に！ 思わず色違いで揃えたくなる、そんなアイテムです。

こなれ感たっぷりなツイル素材パンツ

【GU】「ツイルワイドストレートパンツ」\1,490（税込・セール価格）

「しなやかな風合い」（公式サイトより）のツイル素材にゆるシルエットで、こなれ見えを狙える1本。バックウエストのみゴム仕様で、タックINも決まりそう。センタープレス入りの上品な見た目だから、きれいめコーデにもなじみやすいのが◎ 街歩きはもちろんオフィスカジュアルにも取り入れやすい、着回し力の高いアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。