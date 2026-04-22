幼稚園当時の写真と、11年後に高校生へと成長した現在の写真を並べたTikTok投稿が話題になっています。あどけない幼稚園児が、身長も伸びてすらりとした高校生へと変わり、「イケメンやんけー」「いや184cm？もう最強だろこれは」といった声が多く寄せられています。



【写真】11年後の現在の姿に反響

投稿したのは、日常のひとコマをSNSで発信している、川北の日常さん（@user6985533818361）。1枚目は、兄のマラソン大会の待ち時間に親が撮った写真だといいます。「大きめのウェアやネックウォーマーも親が着せてくれたもので、今見返すと少し『着せられている感』があって面白いなと思います」と振り返ります。



「幼少期については、物静かなときもあれば、逆にうるさいときもある子どもだった、と親から聞いています」



比較したもう1枚は、そこから約11年後の現在の姿。写真を見比べて最も変わったと感じるのは、「身長」だそう。



「子どもの頃はかなり小さい方だったのですが、幼稚園から高校にかけて身長が大きく伸びて、見た目の印象がかなり変わったなと感じました」



写真を並べることで自分でも改めて成長を実感したという川北さん。外見の変化だけでなく、内面でも「子どもの頃と比べて、少しずつ責任感が出てきた」と感じているといいます。困っている人を自然と助けようと思えるようになったことや、将来や学業について自分で考えるようになったことがその理由だそうです。



一方、変わらないのは家族への感謝の気持ちだといいます。女手一つで育ててくれた母親が体調を崩した際には家事や生活面を支えた経験もあり、「ここまで自立して生活できるようになったのは、母がたくさんの愛情を注いで育ててくれたから。今も昔も、その感謝の気持ちは変わりません」と話します。



そんな成長の記録を、今回はシンプルな2枚の写真で表現しました。「意外とシンプルな内容の方が再生数や反応が良いと感じることが多かった」という経験から選んだ形でしたが、実際に大きな反響を呼ぶこととなり、本人も驚いたといいます。



「ここまで多くの『いいね』がつくとは思っていませんでした。たくさんの方に見てもらえて驚きましたし、とてもうれしかったです」