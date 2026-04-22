廣畑実さんが紹介…飛距離アップに必須の“深いトップ”を作るドリル

打撃で重要なトップの位置。深ければボールとの距離が取れて強いスイングが可能になり、打球も遠くに飛んでいく。逆に浅ければボールと距離が取れずスイングスピードは上がらない。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、トップを深くする2つのドリルを紹介している。

トップが浅いとスイングスピードを上げようとして、力みが生じる。腕力に頼るため手打ちになり、打球は飛んでいかない。「トップは打ちにいく時に重要な、力を溜めるところです。なるべく深く取りたい」と廣畑さん。「トップを深く取れない選手は、肩甲骨をうまく使えていません。腹斜筋が縮まっている選手も多い。伸ばしてやると自然と深くなります」と説明する。

推奨するドリルの1つは、バットの両端を手に持って立つ。足の幅はスイングするくらいで、引き手（左打者なら右手）でグリップ、押し手（左打者なら左手）で先端を持つのがいいだろう。背中が丸まらないように注意しつつ上体を前傾させ、バットを持った手をやや前方に出す。

この体勢から、上体を捕手方向（左打者なら左）に思いきり捻っていく。押し手側の肩甲骨が強く引かれる感覚を得られるはずだ。次に捻った状態でバットのグリップ部分を捕手方向に押し出していく。押そうとすると引く動作も入るため「肩甲骨がすごく使われている感覚が出ます」。肩甲骨が引かれる感覚を掴むと、トップも深く取れるようになっていく。

もう1つは、再びバットの両端を持って前傾姿勢で立ち、腕を上下に回転させる。左打者ならグリップを下、先端を上に回し、次にグリップを上、先端を下に持ってくる。この動作を繰り返す。「上下に回転させるイメージです。横の筋肉が伸びていきます」。

このドリルはそれぞれ10回ずつ行いたい。「肩甲骨と横の筋肉（腹斜筋）を広げると、すごく引ける感じが出ます。（トップが）深く取れている感覚が出て、スイングできます。ぜひ試してみてください」。バットを振らず、上体を捻ったり腕を回転させたりすることで、“深いトップ”を作り出せる。飛距離アップへ、日々の練習に取り入れたいメニューだ。（First-Pitch編集部）