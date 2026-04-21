猫の長生きにつながる『寝床』の条件5つ

猫が好み、快適に眠れるようになる寝床を作るには、5つのポイントを重視すると良いでしょう。

1.安心して身を隠せる場所であること

猫は外敵から身を守る本能が強く、周囲が見渡せる場所や、ほどよく囲まれた空間を好む傾向があります。周囲から丸見えになる場所や人の出入りが多い環境など、猫にとって安心できない場所では熟睡しづらく、睡眠の質が下がることがあるのです。

そのため、人の出入りが少ない部屋の隅など、静かに休める場所に寝床を設けましょう。高い場所を好む子も多いですが、シニア猫の場合は落下事故を防ぐため、安全に昇り降りできる高さに配慮してください。

2.適度な温度と湿度が保たれていること

猫は寒暖差に敏感で、快適な温度でないと落ち着いて眠れないことがあります。冬は暖かく、夏は風通しの良い場所を選べるようにするとよいでしょう。エアコンだけに頼らず、毛布や冷感マットなどで微調整できる環境を整えることがポイントです。

3.清潔でにおいが安定していること

寝床が汚れていたり、頻繁に場所やにおいが変わったりすると、不安を感じてしまい落ち着けなくなる可能性があります。猫にとって、自分のにおいが残っている場所は安心感につながるため、過度な洗濯や配置替えは控えめにするのが無難です。

ただし、寝床に汚れや毛がたまっている場合は、定期的に掃除をして清潔を保ちましょう。洗濯の際は香りの強い洗剤を避けましょう。

4.体に負担がかかりにくい寝具であること

硬すぎる場所や不安定な寝床では、関節や筋肉に負担がかかることがあります。特にシニア猫では、クッション性のある寝具が快適な休息につながるとされています。体をしっかり支えられる素材を選ぶことが望ましいでしょう。

5.静かで刺激が少ない環境であること

大きな音や強い光がある場所では、猫が警戒してしまい深く眠れないことがあります。テレビの近くや頻繁に物音がする場所は避け、落ち着いて休める空間を確保することが重要です。人間の生活音が届きにくい環境を設けるなど、日中でも穏やかに眠れる環境を作りましょう。

良い睡眠が猫にもたらす効果

質の良い睡眠は、体力の回復や免疫機能の維持に関わるとされています。また、ストレスが軽減されることで問題行動の予防につながるのです。

さらに、睡眠中には成長ホルモンが分泌されます。細胞の修復や筋肉の成長、脳内の情報の整理などが行われるので、若い猫だけでなく成猫やシニア猫にとっても重要な時間です。

日頃からしっかり休めている猫は、日中の活動も安定しやすく、生活リズムの乱れも起こりにくくなる傾向があります。反対に、落ち着いて眠れない環境が続くと、食欲低下や体調不良につながることもあるため注意が必要です。

快適な寝床を整えるための工夫

寝床を整えるだけでなく、猫が自分で寝場所を選べるように、複数の寝床を用意するのも大切なことです。高い場所と低い場所の両方を用意すると、その日の気分や体調に応じて使い分けることができます。

また、猫は時間帯や気分によって好む環境が変わるため、日当たりの良い場所や暗めの場所といった異なる環境を用意することで選択肢が広がるでしょう。人の生活動線から少し離れた位置に設置するだけでも、穏やかに過ごしやすくなる場合があります。

季節ごとに寝具を見直すことも大切で、暑さや寒さに合わせた素材を猫自身が選べるようにすることで快適性が高まります。

まとめ

猫にとって寝床とは、単なる休む場所ではなく、安心して体を回復させる重要な空間です。環境に着目して、猫目線で整えることでストレスの軽減や健康維持につながることが期待されます。

愛猫の日々の様子を観察しながら、その子に合った寝床を用意していくことが、長く健やかに暮らすための支えになります。まずは今の寝床が“落ち着ける場所にあるか”を見直すことから始めてみましょう。

(獣医師監修：唐野智美)