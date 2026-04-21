2026年4月18日、韓国メディア・韓国経済は、中東情勢の緊迫による国際油価の急騰で、燃油サーチャージが過去最大級の上げ幅を記録する中、日本路線の航空券価格はむしろ下落するという異例の現象が起きていると報じた。

記事によると、韓国航空業界は燃油サーチャージの基準となるシンガポール航空燃料平均値（MOPS）が、3月の「6段階」から「18段階」へと一気に12段階引き上げられたと明かした。これは現行制度の導入以来、最大の上げ幅だという。大韓航空の日本短距離路線の燃油サーチャージは、1カ月で3倍以上に跳ね上がった計算になる。

しかし、実際の航空券販売データによると、4月以降に出発する日本路線の平均単価は30万ウォン（約3万3000円）台前半にとどまり、前月に比べて約16％下落した。特に成田、沖縄、札幌などの主要路線では前月より10万ウォン（約1万1000円）ほど安くなり、最大で29％の下落幅を記録している。

記事はこの価格下落の背景に航空各社の路線再編があると指摘。各社は需要の回復が早い日本路線の供給を10％以上拡大する一方、東南アジア路線を縮小する動きを見せている。供給が集中したことで激しい価格競争が起こり、燃油サーチャージの引き上げ分を運賃の値下げが吸収する形となったという。

業界関係者は「供給増加が価格を抑え込んでいる状態だが、5月からは燃油サーチャージが史上最高の『33段階』に達し、夏休みシーズンとも重なるため、現在の低価格がいつまで続くかは不透明」と分析しているという。

記事は「日本-韓国間の旅行を計画しているなら、今が最も合理的なタイミングかもしれない」と結んだ。

韓国のネットユーザーからは「燃油サーチャージが上がっても航空券が安くなるなんて」「航空会社間の競争はすさまじい」「円安に加えて航空券まで安くなれば、行かない理由がない」「週末にサクッと日本へ行く人が増えそうだ」 「5月からサーチャージ33段階？。数字を聞くだけで恐ろしい」「今のうちに予約しておくべきか」などの声が上がった。

また、「日本路線の需要は底知れない」「供給を増やしても埋まるからこそ、各社が必死になるのだろう」「東南アジア路線が減って高くなるのは困る」「早く燃油供給が安定してほしい」などの声も上がった。（翻訳・編集/樋口）