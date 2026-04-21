現役アナウンサーが婚活プログラムでの決断に悩み、親友のお笑い芸人から「（相手の男性と）チューしてるところ想像できる？」とリアルな指摘を受ける場面があった。

【映像】「チュー想像できる？」 芸人が現役アナに指摘の先行シーン

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

番組の後半、今後の波乱の展開を予感させるダイジェスト映像が公開された。その中で、「私は何が何でも結婚したいの」と切実な思いを吐露するゆかに対し、プライベートでも親交のあるお笑いコンビ・レインボーの池田直人が「どうせ別れると思う」と言い放つ。

池田は「全然西澤ちゃんが好きじゃなさそう」と率直な意見をぶつけると、「（相手の男性と）チューしてるところ想像できる？」と投げかける。この質問が核心を突いたのか、ゆかは返事ができず思い悩む表情を見せていた。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）