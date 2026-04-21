Googleの技術を採用したGUCCI（グッチ）デザインのスマートグラスが、2027年に登場する見通しだと米Reutersが報じています。

報道によると、GUCCIの親会社であるKering（ケリング）のCEOが、イタリア・フィレンツェで開催されたイベントにてGoogleとの提携を明らかにしました。製品は「おそらく来年、2027年」に発売される予定とのことです。

この取り組みは、同社のアイウェアやジュエリー事業の拡大に加え、ファッション嗜好の変化により苦戦が続くGUCCIブランドの刷新（テコ入れ）を狙ったものと見られています。

現時点では詳細な仕様は判明しておらず、マイクとスピーカーのみの構成になるのか、あるいはディスプレイが搭載されるのかといった点も不明なままです。とはいえ、現在Googleが推進中のウェアラブル製品向けプラットフォーム「Android XR」を使う可能性は高いと思われます。

GUCCIは現在、度付きのメガネフレームとサングラスの両方を販売していますが、GoogleのAndroid XRは、屋外活動時だけでなく一日中身に着けられる「日用品」としての活用を目指しています。そのため、これまでのGUCCIの製品ラインナップとは異なる、新たな方向性の製品となる可能性があります。

一方、GoogleはすでにSamsungと共同開発しているスマートグラスについて、Gentle MonsterやWarby Parkerといったアイウェアブランドとの提携を公表しています。

先行するMetaは、EssilorLuxottica（エシロールルックスオティカ）と提携し、Ray-BanやOakleyのフレームを採用したスマートグラスを展開しています。Googleもこれに対抗し、著名ブランドとの協力を通じてファッション性の高い製品を次々と投入していく構えです。

ただし、GUCCIブランドということもあり、価格帯は非常に高価なラグジュアリー仕様になると予想されます。



Source: Reuters

Via: 9to5Google

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