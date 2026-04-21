『超かぐや姫！』がネットカフェ「DiCE」とコラボカフェを5/1から開催！ 池袋・大阪など6店舗で実施、劇中登場料理やコラボルームで作品の世界を味わいつくす

『超かぐや姫！』の劇中メニューや限定ルームが現実に！ ネットカフェのDiCEとのコラボカフェが豪華すぎる

大ヒット映画『超かぐや姫！』の世界観を五感で楽しめるコラボカフェが、5月1日から6月14日までネットカフェ「DiCE」の池袋・大阪・札幌・仙台・大宮・自由が丘の全6店舗でスタートします！

メインとなるのは、ファンの記憶に残る名シーンを再現した“約束のパンケーキ”や“かぐやと彩葉の最初のごはん〜オムライス〜”などの本格グルメ。

さらに、キャラクターをイメージした色鮮やかな3種の限定ドリンクや、描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズも見逃せません。

対象メニューの注文でもらえる限定ポストカードのほか、予約制となる特別仕様の「コラボルーム」も完備。

映画の感動と熱気をそのまま味わえる、大充実のイベントとなっています。

（以下、プレスリリースより）

映画『超かぐや姫！』× DiCE コラボカフェ開催決定！5月1日(金)よりスタート｜劇中再現メニュー＆描きおろしイラスト公開！

●開催期間：2026年5月1日（金）〜6月14日（日）池袋・大阪・札幌・仙台・大宮・自由が丘（東京都）

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営する「ネットカフェ&カラオケ DiCE（ダイス）」は、2026年5月1日（金）より『超かぐや姫！』とのコラボカフェ企画を開催いたします。

期間中は、ノベルティ付きコラボメニューがお楽しみいただけるほか、描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズもお買い求めいただけます。劇中の場面写を使用した「コラボルーム」のご用意もございますので、合わせてお楽しみくださいませ。

【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2990

● 開催概要

開催期間

2026年5月1日(金)9:00〜6月14日(日)21:00

開催店舗

●ネットカフェ&カラオケDiCE

札幌狸小路本店、仙台店、大宮店、池袋店、自由が丘店、大阪道頓堀本店

●eSPORTS CAFE AIM（DiCE併設）

札幌狸小路本店、仙台店、大宮店

営業時間

DiCE/AIM：24時間営業

ご入店方法について

DiCE/AIMを初めてご利用の方は会員登録が必要となりますので、ご本人様確認証のご持参をお願いいたします。

保護者ご同伴の場合でも、お子様も健康保険資格確認証等でご登録が必要となります。

詳しくは下記DiCE公式HPをご一読の上、ご来店くださいますようお願いいたします。

https://www.diskcity.co.jp/customer.php

【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2990

●公式描きおろしイラスト

●コラボメニュー｜劇中再現

○かぐやと彩葉の最初のごはん〜オムライス〜

1,100円（税込）

「かぐやと彩葉の最初のごはん」のシーンで登場したオムライスを再現したメニュー

○約束のパンケーキ 1320円（税込）

劇中に登場した「パンケーキ」を再現したメニュー

○ ネギみそショウガと卵おじや 1,100円（税込）

体調を崩した彩葉にかぐやが振舞った「ネギみそショウガと卵おじや」の再現メニュー

●ドリンクメニュー

○ルナティック・コーラル 880円（税込）