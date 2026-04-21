「VIVE Eagle」

HTC NIPPONはスピーカーとカメラ、HTC独自の音声アシスタント「VIVE AI」を搭載したスマートグラス「VIVE Eagle」を4月24日に発売する。価格はサングラスレンズ・クリアレンズモデルが82,500円、調光レンズモデルが98,000円。

カラーバリエーションは4種類

フレームの横幅138mmのMサイズ、144.5mmのLサイズの2サイズ展開で、カラーバリエーションはMサイズがブラック、ベリー、コーヒー、グレー。Lサイズはブラックとグレー。なお、調光レンズモデルは2サイズともブラックのみ。

国内販売ではKDDIと協業。au Online Shopなどでも取り扱う

国内販売ではKDDIと協業し、HTC NIPPONの直販サイトに加え、21日からau Online Shopでも予約を受け付けている。家電量販店ではヤマダ電機でも発売日から取り扱い、今後も販売店、ECサイト販売を拡大する予定。

なお、au Online Shopでの取り扱いはサングラスレンズモデルのみで、予約にはau/UQ mobileの回線契約と紐づいたau IDが必要。

度付きレンズへの交換も可能で、プラスチック単焦点レンズに限り、サンクス オプティカル グループと眼鏡市場(一部限定店舗)で交換できる。

“ウェアラブルAIグラス”と位置づける製品で、Mサイズ・レンズ込みで重さ48.8gのメガネフレームに、AIコンピューティング機能や音声操作機能、1,200万画素の超広角カメラ、開放型スピーカーなどを盛り込んでいる。対応するスマートフォンはiOS 17.6以上、Android10以上。

標準レンズは3種類

標準レンズはツァイス製のUV400 サングラスレンズ、UV 400クリアレンズ、UV 380調光レンズの3種類。なお、映像を表示するディスプレイ機能は非搭載。

正面向かって右側にカメラを搭載。左側にはLEDインジケーターを備える

内蔵カメラでは最大1,512×2,015ドット/30fpsの動画撮影、3,024×4,032ドットの静止画撮影が可能。縦構図で撮影できるため、SNS投稿にもスムーズに活用できるという。

チップセットはQualcomm Snapdragon AR1 Gen 1、メモリ容量は4GB、ストレージ容量は32GB。

写真や動画の撮影時には、内蔵のLEDインジケーターが点灯して周囲に知らせる仕組みとなっており、メガネが外されたり、インジケーターが遮られたりすると、録画は自動で無効になる。

テンプル部分に低音強化型の開放型スピーカーを搭載し、周囲の音を聞きながら、音漏れを抑えた通話、音楽再生が可能。メガネ本体には合計4基のマイクを搭載する。短時間ながら音を体験したところ、トンッ! トンッ！と鋭い低音を味わうことができた。

本体は人間工学に基づいたテンプル形状で、調整可能なノーズパッドにより。1日中快適な装着感を実現するという。

テンプル上部にはボタンも装備

VIVE AIは、ChatGPT(発売時点ではベータ版)やGoogle Geminiといった主要なAIプラットフォームをサポートし、「Hey VIVE、写真を撮って」といった簡単な音声操作で写真撮影や、リマインダーの録音、メモの作成といった操作ができる。左側テンプルにコントロールボタンを備え、ワンタッチでAIを起動できる。

日本語や英語、繁体字中国語など13言語のリアルタイム翻訳にも対応し、カメラで撮影したコンテンツを音声に変換できる。

充電は付属のマグネット式ケーブルを左側テンプルに接続して行なう。充電しながらの利用も可能で、アプリをインストールしたスマホからの給電可能とのこと

内蔵バッテリーは235mAhで、約4.5時間の連続音楽再生が可能。待機時間は最大36時間。マグネット式急速充電に対応しており、10分の充電で約50％まで充電できる急速充電が利用できる。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応する。IP54の防塵防水仕様。

プライバシーを最優先に設計したというアーキテクチャとなっており、すべてのユーザーデータはデバイス上にローカル保存され、アップロード、追跡、AIモデルのトレーニングには一切使用されない。リクエスト処理にサードパーティ製AIを使う場合でも、ユーザーデータは最大限のプライバシー保護のために匿名化される。

発売日時点では、全国約70店舗のKDDI・沖縄セルラー直営店、au Styleなどで体感コーナーを展開し、実機を試すことができる。体験可能店舗は5月以降に順次拡大予定。