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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日7分】硬くてもOK！寝たまま全身伸びて身体が整うストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、寝たままで行える約7分間の優しいストレッチを紹介しており、体が硬い人でも無理なく全身を整えることができます。



プログラムは、仰向けに寝て両足をクロスさせ、胸に引き寄せるストレッチから始まります。この動きは、お尻の側面から腰、背中にかけて心地よく伸ばす効果が期待できると、のが氏は説明します。続いて、手足を天井に向けて持ち上げ、力を抜いてぶらぶらと揺らすことでリラックスを促します。さらに、片足のふくらはぎを掴んで足首を回すストレッチも紹介。足首の可動域を広げ、血流を促進することで、むくみや冷えの改善に繋がるとのことです。



その後も、横向きの姿勢で前ももを伸ばすストレッチや、仰向けのまま片足をもう片方の膝に乗せて行うお尻のストレッチなど、ベッドの上でもできる簡単な動きが続きます。どのストレッチでも呼吸を止めず、リラックスして行うことが重要だと解説しています。



1日の終わりにこのプログラムを取り入れることで、心身の緊張をほぐし、質の良い睡眠に繋がることが期待できます。日々のコンディションを整える新習慣として、このストレッチを役立ててみてはいかがでしょうか。