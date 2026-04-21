現役アナウンサーが婚活プログラムへの参加を親友に報告し、「付き合うと面倒、結婚の方が合ってる」と指摘される場面があった。

【映像】「付き合うと面倒」 指摘された西澤アナの反応

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活プログラム開始の1週間前、ゆかは親友でタレント・グラビアアイドルの岸明日香に、同番組への参加を報告。「30日後に、結婚します」との宣言に、岸は「え、誰と？どういうこと？」と目を見開く。招待状のパートナーの名前が空白であることを踏まえ、ゆかが「まだ誰とするかはわからなくて。婚活の恋愛番組に出ることになって」と説明すると、岸は「ゆかちゃんが？出る側でってこと！？」とさらに驚きの声を上げた。

会話の中で、ゆかが「ずっと『結婚したい』とは言ってたじゃん。結婚願望はあるから」と自身の思いを語ると、岸は「ホンマにいいなって思う相手ができたら、明日にでもできる？」と質問。ゆかは「うん……できる」と真剣な表情で答え、結婚への強い意志をのぞかせた。

さらに、ゆかから客観的な印象を尋ねられると、岸は「どっちかっていうと、付き合うと面倒なタイプかもしれんけど、結婚の方が合ってる気がする」とズバリ指摘した。ゆかが「待って、面倒なタイプ？」と笑いながら聞き返すと、岸は「めちゃめちゃ真面目で誠実。真面目がすぎる、変な人」と、親友ならではの分析を披露した。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）