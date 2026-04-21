お笑い芸人の永野（51）が19日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。令和ロマン高比良くるまとMEGUMIの熱愛に言及する場面があった。

永野はテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」でくるまと共演中。また、MEGUMIとはネットフリックス「ラヴ上等」のスタジオ見届け人として共演している。

番組MCの千鳥大悟から「じゃあ、永野さんが？」、ノブからは「キューピッド？」と問われ、永野は「知らずにメシ食ってただけなんですけど。3人で食事しましょうっていうことで」とくるまとMEGUMIの3人で食事をしたことを明かした。

さらにノブから「スナックで盛り上がったんでしょ？ 永野さんだけ先に帰らされた」と暴露されると、永野は「MEGUMIで『S．RIDE』（タクシー配送アプリ）で帰ってきた」と告白し、スタジオ大爆笑。

大悟から続けて「ヤッた日まで知ってる？」と聞かれ、永野は「ヤッた日まで知ってます」と返答。慌ててノブが「分からないですけど」と補足を入れていた。

永野は「ひっかかりニーチェ」でその件をくるまに聞いたと明かし「キューピッドなんですけど。ちょっとムスッとされた。51歳で31歳の子にムスッとされて」と語った。

くるまは3月10日深夜放送「ひっかかりニーチェ」でMEGUMIとの熱愛を認めている。