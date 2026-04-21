『名探偵コナン』劇場版27作をJ:COM STREAMで一挙配信 最新作公開で『100万ドルの五稜星』など見放題
J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」が、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、歴代映画シリーズ27作品とTVシリーズ特別編集版4作品などの見放題配信を展開している。24年公開の『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』をはじめ、近年のヒット作から初期の人気作まで幅広くそろえた。
【画像】公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面カット
今回の配信は、2026年4月10日に全国公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にあわせたもの。J:COM STREAMでは、『100万ドルの五稜星』『黒鉄の魚影』『ハロウィンの花嫁』など近年の話題作に加え、1997年の『時計じかけの摩天楼』から続く劇場版シリーズを一挙にラインアップしている。TVシリーズ特別編集版4作品、特別セレクション3作品、『名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story』も配信中で、映画とあわせて作品世界をまとめて楽しめる構成だ。
劇場版シリーズも近年は勢いを増している。24年公開の『100万ドルの五稜星』は、コナン映画史上最大となる興行収入158.8億円を記録。23年公開の『黒鉄の魚影』も138.3億円を記録し、春の映画シーズンを代表する存在感を示した。怪盗キッドや服部平次、安室透、赤井秀一ら人気キャラクターの活躍に加え、劇場版ならではの大規模アクションや濃密なミステリーが支持を広げてきた。
最新作『ハイウェイの堕天使』は、横浜・みなとみらいを舞台に、暴走する“黒いバイク”を巡る事件を描く。コナン、毛利蘭、毛利小五郎、世良真純に加え、神奈川県警交通機動隊の萩原千速が物語の鍵を握る。千速の脳裏によぎる弟・萩原研二と松田陣平の記憶も交錯し、“風の女神”と“黒き堕天使”がぶつかるバトルミステリーとして展開する。
「J:COM STREAM」での『名探偵コナン』配信作品の主なラインアップは以下の通り。
・『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』
・『名探偵コナン 黒鉄の魚影』
・『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
・『名探偵コナン 緋色の弾丸』
・『名探偵コナン 紺青の拳』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』
・TVシリーズ特別編集版『緋色の不在証明』
・TVシリーズ特別編集版『灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』
・TVシリーズ特別編集版『本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』
【画像】公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面カット
今回の配信は、2026年4月10日に全国公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にあわせたもの。J:COM STREAMでは、『100万ドルの五稜星』『黒鉄の魚影』『ハロウィンの花嫁』など近年の話題作に加え、1997年の『時計じかけの摩天楼』から続く劇場版シリーズを一挙にラインアップしている。TVシリーズ特別編集版4作品、特別セレクション3作品、『名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story』も配信中で、映画とあわせて作品世界をまとめて楽しめる構成だ。
最新作『ハイウェイの堕天使』は、横浜・みなとみらいを舞台に、暴走する“黒いバイク”を巡る事件を描く。コナン、毛利蘭、毛利小五郎、世良真純に加え、神奈川県警交通機動隊の萩原千速が物語の鍵を握る。千速の脳裏によぎる弟・萩原研二と松田陣平の記憶も交錯し、“風の女神”と“黒き堕天使”がぶつかるバトルミステリーとして展開する。
「J:COM STREAM」での『名探偵コナン』配信作品の主なラインアップは以下の通り。
・『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』
・『名探偵コナン 黒鉄の魚影』
・『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
・『名探偵コナン 緋色の弾丸』
・『名探偵コナン 紺青の拳』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』
・TVシリーズ特別編集版『緋色の不在証明』
・TVシリーズ特別編集版『灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』
・TVシリーズ特別編集版『本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』