ゴルフコンペ前夜に眠れない原因と対策｜『期待』を捨てて当日の力みを取る極意

明日は待ちに待ったゴルフコンペ。「早く寝なきゃ」と思うほど、頭の中でティショットのシミュレーションが始まってしまい、気がつけば朝…なんて経験はありませんか？ 人気ゴルフマンガ『ゴルフは気持ち』第1話のエピソードをもとに、コンペ前日の心理状態とスコアの関係について解説します。

遠足前の小学生状態？ ゴルファーの不治の病

いけうち誠一氏のマンガ『ゴルフは気持ち』第1話では、ゴルファーのリアルすぎる悩みが描かれています。主人公の神田は、コンペ前夜にベッドに入っても、「ナイスショット！」「750ヤードは出てる！」とありえないほどの良い妄想が止まらなくなります。結果的に目の下にクマを作ってコンペに参加し、体は動かず大叩きをしてしまいます。

「考えない」ことの難しさ

ゴルフの調子が良い時というのは、実は「何も考えていない状態（頭が真っ白な状態）」であることが多いものです。しかし、いざボールの前に立つと「上手く打ってやろう」という欲が出てしまうのがゴルファーの悲しい性。マンガの中では、身内の不幸という”絶対にゴルフどころではない状況”に陥ったことで、初めて「ゴルフへの期待感」が消え、結果的に力が抜けて最高のパフォーマンスを発揮できるという皮肉な展開が描かれています。

どうすれば「力み」を取れるのか？

このマンガが教えてくれるのは、睡眠不足そのものよりも、「過度な期待と妄想が体を硬直させる」という事実です。コンペ前日に眠れなくなった時は、無理にゴルフのシミュレーションをするのではなく、全く別のことに意識を向けるか、「明日はスコアを気にせず散歩気分で回ろう」とハードルを極端に下げるのが効果的です。肩の力が抜けた時、あなたの本当の実力が発揮されるはずです。