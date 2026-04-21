もう少し柔軟な働き方

日本テレビ系の新報道番組『追跡取材 news LOG』(25日スタート、毎週土曜22:00〜)。NHKを退局したばかりの和久田麻由子アナが同局の森圭介アナと共にメインキャスターを務めることが発表された。会見では古巣との微妙な関係を感じさせるやり取りを披露したが……新たにNHKのエースアナの後継となるのは誰なのか。

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10日に日テレで行われた会見では、和久田アナはNHK退局の理由について問われ、

「子どもを2人授かり、家族と過ごす時間と仕事のバランスを考えるようになりました。自分の働き方について見つめ直したり、考えたりする機会が自然と増えていきまして。もう少し柔軟な働き方を望むようになりました」

和久田アナ

と回答。

オファーが来た際の対応については次のように語った。

「具体的な時期については控えさせていただきますが、一番はこの番組のコンセプトに共感したことが決め手になりました。即答だったかと言われると、そうとも言い切れません。退職の一番の理由は、子どもと過ごす時間を抜本的に増やしたいという思いでしたので、家庭との調整が可能なのか、どういう働き方になるのかをしっかりシミュレーションし、検討した上でお答えしました」

もう少し丁寧な扱いを

「NHKを退局して日テレの新番組のメインキャスターを担当するのではないかとの報道があっても、NHKや和久田アナ側は目立った動きをしませんでした。担当していた『未解決事件』内でも自身の去就について言及することなく3月末で退局ということになりました。局内から“あまり良い辞め方ではない。NHK側も和久田アナ側も互いに良い感情を抱いていないのだろう”との声があがっていて、おそらくその通りなのかなと見ています」

と、スポーツ紙デスク。

「和久田アナは産休から復帰して担当したのが『未解決事件』で、毎週1度の放送で拘束時間も短い。フルタイムの勤務ではないため給与は多くない。『ニュース7』や『ニュースウオッチ9』、紅白歌合戦などメインどころのキャスターをすべて務めてきた和久田アナとしてはもう少し“丁寧な扱い”を求めた可能性があります」（同）

ちょうど良い「辞め時」

「NHK側としては和久田アナをエースとしてもちろん認めてきましたが、だからと言って特別扱いをしてギャラを多めに支払うなどといったことは制度上できず、加えて基軸となる番組に和久田アナはすでに出演してきたため、担当できる番組も限られている中で退局以外に選択肢がなくなっていったようです。芸能事務所や民放はこれ以上ない逸材で話題性に事欠かない存在として和久田アナを三顧の礼をもって迎えるはずです」（同）

新番組を担当して「柔軟な働き方」を実現する一方、手取りはNHK時代を超える年間3000万円程になると見られる。日本テレビは最大限の誠意を示したと言えそうだ。、和久田アナとしてもこのタイミングがちょうど良い「辞め時」だったのかもしれない。

「和久田アナは会見でNHK時代に“取材した記者やディレクターと数多くの打ち合わせを重ねてきました”と言っていましたが、局内の反応からはあまりそういったものは拾えず、演者に徹していた印象が強かったですね」（同）

お茶の間に受け入れられるか

アナウンサーは原稿を正確に読むのが仕事なので、記者とは業務が異なる。その点では、演者に徹することは悪いことではない。が、問題は今度の新番組が「売り」としているポイントである。

「日テレの新番組はニュースが日の目を見るまでの記者の葛藤や記事作成の過程に焦点を当てるとのことでした。それがどこまでお茶の間に受け入れられるかはなかなか疑問で、ハードルは高いと見ています。マスコミへの目が厳しい今、記者の葛藤などという部分に視聴者が関心を持つのか、共感するのか……。独立後のスタート番組は相当大事で、そこでうまく行かなければマイナス評価を受け続けることになります。しかも今回日テレは和久田アナのために24年ぶりに新たな報道番組を立ち上げました。柔軟な働き方だからと言って世の中の目が優しいものになるとは限りません」（同）

「絶叫アナ」

最後に、和久田アナ後のNHKの新エース候補についての見方も聞いておこう。

「群雄割拠の状況ですが、今年4月に産休から復帰した山内泉アナは候補の1人であることは間違いないでしょう」（同）

山内アナは、2024年1月に発生した能登半島地震の際に「今すぐ逃げること！」「テレビを見ていないで急いで逃げてください！！」などと厳しい口調で視聴者に声掛けをしたことがて話題になった。「絶叫アナ」なる異名を得たこともあるがそのタイミングにおいては適切な声掛けだったとの評価は高い。

「山内アナは向上心が強く、取材チームに対しても疑問に思ったことは丁寧に確認するタイプだと聞きました。エースの称号へのこだわりは人一倍強いと見ています」（同）

タレント的な派手さはないものの、そこがNHKらしい、と好感を持たれる可能性大なのだという。

デイリー新潮編集部