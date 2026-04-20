浜野謙太（在日ファンク）×後藤真希が異色コラボ！ドラマ『銀河の一票』主題歌「おーへい」初回放送で解禁
黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』。4月20日に第1話が放送され、浜野謙太（在日ファンク）と後藤真希による異色のコラボレーション主題歌「おーへい」が解禁となった。
■「ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！」（後藤真希）
このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
第1話のオープニング映像とともに流れた主題歌「おーへい」は、本作の音楽を担当する坂東祐大が手掛けたメインテーマをベースに、ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンで俳優の浜野謙太が作詞した楽曲。
平成のJ-POPを彷彿とさせる、明るさと元気の良さを前面に押し出したファンクチューンで、浜野と、モーニング娘。出身のソロアーティスト・後藤真希が力強く歌唱している。
さらに、本作の主演・黒木華と、バディ役・野呂佳代がコーラスとして参加。『銀河の一票』でしか見られない、異なる分野で活躍する4人のスペシャルコラボが実現した。
なお、現時点で主題歌、そして黒木華・野呂佳代・松下洸平・LDH所属のダンスグループ“RAG POUND（ラグパウンド）”らダンサー60名以上が出演するオープニング映像を楽しめるのは、ドラマ本編のみ。第1話は、TVer・カンテレドーガで無料見逃し配信されている。
■浜野謙太（在日ファンク） コメント
■後藤真希 コメント
■番組情報
カンテレ・フジテレビ系全国ネット『銀河の一票』
毎週月曜 22:00～
出演：黒木華 野呂佳代 三浦透子 渡邊圭祐 倉悠貴 ／ 小雪 本上まなみ ／
シシド・カフカ 岩谷健司 山口馬木也 ／ 木野花 岩松了 坂東彌十郎 松下洸平
脚本：蛭田直美
音楽：坂東祐大
主題歌：浜野謙太（在日ファンク）＆後藤真希 feat. 黒木華＆野呂佳代「おーへい」
■関連リンク
番組サイト
https://www.ktv.jp/ginganoippyou/
在日ファンク OFFICIAL SITE
https://zainichifunk.jp/
後藤真希 OFFICIAL X
https://x.com/gotomaki923