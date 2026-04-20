ソフトバンクが「だれでもAI」の提供開始！SotBankやY!mobile、LINEMOの利用者は特典でCanva Proやmuuteなどが無料や割引に
|ソフトバンクが簡単な操作で気軽に体験できるサービス「だれでもAI」の提供開始！
ソフトバンクは17日、話題のAI（人工知能）を簡単な操作で気軽に体験できるサービス「だれでもAI」の提供を2026年4月17日（金）に開始すると発表しています。また携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」の利用者は「ソフトバンクユーザー向け特典」としてだれでもAI経由で各AIサービスを契約する際に割引や無料期間の特典を受けられます。
|サービス名
|サービス概要
|ソフトバンクユーザー向け特典※1
|AI英会話
スピークバディ
|キャラクターとの対話で、気軽に楽しく学べるAI英会話アプリ
|12カ月プラン
30％OFF
|Canva Pro
|プロ品質のデザインを簡単に作成できるAIデザインツール
|3カ月間無料
|CoeFont通訳
|自分の声を再現し多言語で伝えるAI通訳
|120分間無料
|muute
|AIが思考と感情を分析・フィードバックするジャーナリングアプリ
|30日間無料
|Perplexity Pro
|検索から相談へ。確かな「答え」に素早く導くAI回答エンジン
|6カ月間無料※2
|Picsart
|画像・動画編集のための高度なAIデザインプラットフォーム。「だれでもAI」内で、背景変更、人物画像生成、オリジナル画像生成の体験が可能
|30日間無料
|SOUNDRAW
|著作権フリーのAI音楽生成・作曲ツール。「だれでもAI」内で音楽生成の体験が可能
|1カ月間無料
|XZ（クローゼット）
|AIスタイリストが「持っている服」からコーディネートの提案をしてくれるファッションアプリ
|2カ月間無料
|同時通訳
-Kotoba Technologies
|言語の壁を壊すリアルタイム音声通訳。「だれでもAI」内でリアルタイム音声通訳の体験が可能
|3カ月間
月額990円
（94％OFF）
|ElevenLabs
|自然で高品質な音声を生成できるAI音声生成ツール
|―
※2 Perplexity ProはだれでもAIを経由せずにSoftBankおよびY!mobile、LINEMOのオプションサービスに加入する場合でも6カ月間無料特典が受けられます。
だれでもAIはAIに初めて触れる人や日常的にもっと使ってみたい人に話題のAIサービスを通してその楽しさを届けるサービスで、画像生成や音楽生成などの各社のAIサービスをアカウント作成やプロンプト入力の必要なく、ガイドに沿って操作するだけで、気軽に楽しめ、例えば、画像生成では自身やペットの写真をアニメ風やK-POPアイドル風に変換するなどの人気の使い方を画像を選択するだけで簡単に体験できます。
またオリジナルキャラクターの「AICE（アイス）」が各AIサービスの魅力を分かりやすく紹介し、AIサービスに気軽に触れるきっかけを提供します。利用方法はスマートフォン（スマホ）やタブレットなどでだれでもAIのWebサイト（ https://daredemo-ai.mb.softbank.jp/on_boarding ）にアクセスするだけで誰でも利用できます。なお、各特典はSoftBankやY!mobile、LINEMOの回線認証が必要です。また体験できる機能や対象のAIサービスは今後順次拡充する予定です。
その他、4月17日以降にSoftBankおよびY!mobileで販売する一部のAndroid搭載スマホではホーム画面上に「だれでもAI」のWebサイトへのショートカットアイコンが自動で追加されます。またすでに販売済みのAndroid搭載スマホについてはホーム画面上の「5G LAB」のWebサイトへのショートカットアイコンをだれでもAIのWebサイトへのショートカットアイコンへ順次自動で更新します。5G LABの各サービスは引き続いて https://stn.mb.softbank.jp/z8E9K から利用可能です。
記事執筆：memn0ck
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