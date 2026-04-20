『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER/キーパー』（原題：KEEPER）が５月29日(金)より公開される。

本作はいわゆる“山小屋モノ”のホラーとして幕を開けるが、その後は予測不能の展開を迎え、あらゆる常識やホラーの約束事が通用しない極限の恐怖が待ち受けているという。

とある週末、都会暮らしのアーティストのリズは、恋人の医師・マルコムから交際１周年の記念旅行に誘われる。鬱蒼とした森に囲まれた山荘に到着すると、まもなくリズは奇妙な幻覚に苛まれることに。翌日マルコムが病院に呼び出され、ひとり取り残されてしまったリズは、現実と悪夢の境目を見失い、山荘内にうごめく何かの気配に脅かされていく……。

そんな本作の世界観をちょっぴり覗き見できる特報映像がこちら。

主人公のリズを演じるのは『THE MONKEY ザ・モンキー』のタチアナ・マズラニー。恋人のマルコムを『エスター ファースト・キル』のロッシフ・サザーランドが演じる。

ひと足早く本作を鑑賞したジェームズ・ワンは「狂気へと向かう、恐怖の墜落」と評し、イーライ・ロスは「シュールなデヴィッド・リンチ映画のようだ」と表現。また、ギレルモ・デル・トロは本作の何層にも重なり合う恐怖を「巧みに折りたたまれるホラー折り紙」とユニークな表現で称賛している。

『KEEPER／キーパー』

2026年５月29日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

配給：ショウゲート

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